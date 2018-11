A Manchester United megőrül Mourinhótól, Szalai Ádám meg a szlovák bírótól

Azt tudtuk, hogy José Mourinho nem tud veszíteni, de kedden kiderült, hogy nyerni sem. A Manchester United egy késői góllal verte a Young Boyst, és továbbjutott, de a csapat egyre vállalhatatlanabbul játszik, amit már Paul Scholes, a klub korábbi kiváló játékosának gyomra sem vesz be. A Real Madrid maga mögött hagyta a hétvégi bajnoki vereséget, és egy meggyőző második félidei játékkal magabiztosan verte az AS Romát. A Manchester City másodszor is megszenvedett a Lyonnal, ugyanebben a csoportban Szalai Ádámot két perc alatt kiállították.

A Manchester United 91 percen át tartó szenvedés után Fellaini góljával győzött a svájci Young Boys ellen, így biztossá vált, hogy tavasszal ott lesz Európa legjobb 16 csapata között. José Mourinho egy kicsit sem volt volt elragadtatva csapata teljesítményét látva.

Hozta a formáját

Ezt először akkor adta mindenki tudtára, amikor a BL-ben még nulla gólos Rashford kihagyott helyzeténél a közönség és a kispad felé fordult, majd merő undorral az arcán csóválni kezdte a fejét. Szóval azért, mert nem viselkedek úgy az oldalvonal mellett, mint egy bohóc, elveszítettem a szenvedélyemet? Szeretek a magam módján viselkedni, úgy, hogy az nekem is és a csapatnak is jó legyen, felnőttként. Az őrült viselkedés nem a szenvedély kifejeződése" – magyarázta Mourinho, aki a győztes gólt úgy ünnepelte meg, hogy földhöz vágta a vizes flaska tartót.

Mourinho’s reaction to Fellaini’s winner. You and us all Jose, mate. pic.twitter.com/0J8D1c8CJx — The Man Utd Way (@TheManUtdWay) November 27, 2018

„A jóakaróimnak mondanám, hogy eddig mind a 14 szezonomban továbbjutottam a csoportból a BL-ben. Soha egyetlen csapatom sem ragadt a csoportban. Abban a szezonban pedig, amikor nem játszottam a BL-ben, megnyertem az Európa Ligát" – mártírkodott a portugál menedzser.

Rossz volt nézni

Paul Scholes, a Manchester United korábbi kiváló játékosa, aki jelenleg az angol BT Sport szakértőjeként dolgozik, szörnyűnek nevezte azt, amit a csapat foci címszó alatt bemutatott. „Rettenetes volt, borzasztó, különösen a második félidő.Ha csak egy kicsivel is jobb csapat ellen játszanak, kikapnak.A tavalyi, Sevilla elleni meccsre emlékeztetett ez a mostani (tavaly a Sevilla 2-1-re győzött az Old Traffordon a nyolcaddöntőben, és továbbjutott – a szerk.). Ott is hiányzott a minőség a pálya minden egyes szegletéről. Őszintén sajnálom a Young Boyst. Remekül játszottak a második félidőben, és ha egy kicsit is jobb képességűek, megnyerik ezt a meccset."

„Mindig egyes szám első személyben beszél. »Megnyertem ezt a trófeát, megnyertem azt a trófeát, megnyertem az Európa Ligát!« Mikor még legutóbb néztem, a foci csapatsport volt. Miért érzi úgy, hogy minden egyes alkalommal emlékeztetnie kell minket, hogy mit nyert? Tudjuk" – állt bele Mourinho kritizálásába Scholes.

José Mourinho győztesként is vesztesen viselkedik Mourinho idén folyamatosan a számok mögé bújik. A korábbi eredményeivel henceg, terel, és tiszteletet követel azért, amit a múltban elért. A felelősséget sohasem vállalja. Az örömét abban leli, hogy az ellenfél szurkolóit hergeli, vagy mint egy gyerek, besértődik és kiviharzik a sajtótájékoztatóról. Ez a fajta viselkedés pedig hatással van a Manchester Unitedre is, amely 28 éve nem kezdte olyan rosszul a szezont, mint idén, 13 fordulót követően közelebb van a kieséshez, mint az első helyhez. A szakértők szerint a rengeteg konfliktus, a győzelem érdekében való mindenkin átgázolás és a szándékos feszültségkeltés a harmadik évre kikészíti a csapatot. Ezért is volt sikertelen Mourinho harmadik éve mindenhol, amióta 2009-ben aláírt a Real Madridhoz. Mourinho idén folyamatosan a számok mögé bújik. A korábbi eredményeivel henceg, terel, és tiszteletet követel azért, amit a múltban elért. A felelősséget sohasem vállalja. Az örömét abban leli, hogy az ellenfél szurkolóit hergeli, vagy mint egy gyerek, besértődik és kiviharzik a sajtótájékoztatóról. Ez a fajta viselkedés pedig hatással van a Manchester Unitedre is, amely 28 éve nem kezdte olyan rosszul a szezont, mint idén, 13 fordulót követően közelebb van a kieséshez, mint az első helyhez. A szakértők szerint a rengeteg konfliktus, a győzelem érdekében való mindenkin átgázolás és a szándékos feszültségkeltés a harmadik évre kikészíti a csapatot. Ezért is volt sikertelen Mourinho harmadik éve mindenhol, amióta 2009-ben aláírt a Real Madridhoz.

Ellentétes félidők

Santiago Solari négy győzelemmel debütált a Real kispadján, de az Eibar elleni zakó bebizonyította, hogy az edzőváltással nem oldódtak meg egycsapásra a madridiak problémái. A kezdés pillanatában már tudni lehetett, hogy eredménytől függetlenül, a Roma és a Real is továbbjut a legjobb 16 közé,a csoportelsőség szempontjából viszont egyáltalán nem volt mindegy, hogy ki nyer.A Real nem játszott rosszul, de mindössze három lövése volt az első félidőben, ami a legkevesebb az idei szezonban, és akár hátrányba is kerülhetett volna, ha Ünder nem lövi az égbe a labdát öt méterről.

A második félidőben aztán a Real 12 perc alatt rúgott két gólt, és lezárta a meccset. Azt, hogy mi történt az öltözőben a szünetben, az első gólt szerző Bale mondta el. „Frusztráltak voltunk a szünetben. A foci ilyen, ha nem mennek jól a dolgok, frusztrált leszel. Én már csak tudom. Ilyenkor még keményebben kell dolgozni, együtt, csapatként. Az edzőnk azt mondta, hogy a második félidőben játsszunk úgy, ahogy tudunk. Amihez hozzászoktunk. Kimentünk a pályára, és pontosan ezt tettük. Azt hiszem, a győzelemmel visszaszereztünk némi magabiztosságot, amire lehet építeni. A gólom? Próbáltam közel helyezkedni a kapushoz, aki ettől megzavarodott és rosszul szabadított fel. Elől maradtam, vártam és reménykedtem, hogy szerencsém lesz" – nyilatkozta Bale.

A BL-továbbjutás már megvan, a bajnokságban viszont továbbra sem megy a madridiaknak,13 forduló után csak a hatodik helyen állnak, és 19 gólt kaptak.„Rosszul kezdtük a szezont, ez tény, de nem számít, hogy hányadikak vagyunk, a lényeg, hogy keményen dolgozzunk. Ha így lesz, jönni fognak az eredmények is, és akkor feljebb lépünk a tabellán."

„A mérkőzés 90 percig tart – válaszolt Solari arra a felvetésre, hogy mi lett volna, ha Ünder belövi az ajtó-ablak ziccert az első félidő végén. Igaz, hogy megvolt az esélyük, hogy megváltoztassák a meccs képét, de nem tudtak élni vele. Mi igen. Az első félidőben a kemény munka volt jellemző ránk, a másodikban a kíméletlen hatékonyság. BL-győzelem? A történelme miatt a Real Madrid mindig is esélyes a BL megnyerésére, függetlenül attól, hogy hogy játszik."

Lyon-City X, Szalai piros

A BL egyik legnagyobb esélyese, a Manchester City csak ikszelt a Lyon ellen (2-2), amelynek francia edzője, Bruno Génésio az első tréner 2010 óta, akilegalább négy pontot szerzett Pep Guardiola ellen a BL-ben.„A Bajnokok Ligája ma megint bebizonyította nekem, hogy egy egyedülálló sorozat. A játékosok jobbak, az elvárások nagyobbak.

Az emberek el sem tudják képzelni, hogy mennyire nincs igazuk, amikor azt állítják, hogy könnyű megnyerni ezt a sorozatot. A Premier League-ben, ha elveszítesz egy meccset, nem történik semmi. Van időd kijavítani. Itt nincs" – nyilatkozta Guardiola, aki hozzátette, hogy talán ez a szenvedősebb csoportkör segíthet nekik abban, hogy előrébb lépjenek.

Ugyanebben a csoportban a Hoffenheim hazai pályán 3-2-es vereséget szenvedett az ukrán Sahtar Donyecktől, így már biztos, hogy nem jut tovább. Szalai Ádám ezúttal is kezdőként lépett pályára, de a második félidőben mindössze két perccel azután, hogy sárga lapot kapott,nyújtott lábbal rácsúszott Mikola Matvijenkóra,és bár elsőre a labdát találta el, a játékvezető veszélyes játéknak ítélte meg, és második sárgával kiállította őt.

Jublilálók

A Benfica ellen duplázó Lewandowski az 50. és az 51. gólját szerezte a sorozatban, és már csak öten (Van Nistelrooy, Benzema, Raúl, Messi, Ronaldo) vannak előtte az all-time rangsorban. A Juventus 1-0-ra verte a Valenciát, a Mandzukicnak gólpasszt adó Ronaldo a 100. győzelmét ünnepelte a BL-ben, ami abszolút rekord.

Tűz, vér, erőszak

Durva szurkolói háború tört ki az AEK Athén-Ajax mérkőzés előtt, amikor a görög drukkerek pirotechnikai eszközöket és Molotov-koktélt dobtak a vendég szektorba. A rendőrök meg sem próbálták megakadályozni a görögök akcióit, helyette a hollandokkal verekedtek össze, akik közül többen is megsérültek a fejükön.

Az esetnek volt előzménye, napközben Athén belvárosában, a rendőrfőkapitányság közelében csaptak össze görög szurkolók.

A találkozót az Ajax nyerte 2-0-ra, amely így 13 év után ismét kvalifikálta magát a legjobb 16 közé.

Bajnokok Ligája, 5. forduló, kedd

AEK Athén-Ajax 0-2

CSZKA Moszkva-Plzen 1-2

AS Roma-Real Madrid 0-2

Bayern München-Benfica 5-1

Hoffenheim-Sahtar Donyeck 2-3

Juventus-Valencia 1-0

Lyon-Manchester City 2-2

Manchester United-Young Boys 1-0