Elítélték a dortmundi BL-meccs előtt robbantó férfit

Tizennégy év börtönbüntetésre ítélték több ember ellen elkövetett gyilkossági kísérletért azt a férfit, aki 2017 áprilisában az AS Monaco elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre tartó Borussia Dortmund buszának közelében három robbanószerkezetet is felrobbantott.

Az Oroszországban született, német útlevéllel is rendelkező Szergej W. az ügyészség szerint a robbantással azt szerette volna elérni, hogy csökkenjen a klub részvényeinek tőzsdei árfolyama, mert akkor az AP hírügynökség szerint több mint 500 ezer eurós profitra is szert tehetett volna. A férfi egyébként a tárgyaláson azt mondta, hogy senkit nem akart megölni, ezt az ügyvédje, Carl Heydenreich is megerősítette.

Carsten Dombert főügyész életfogytig tartó börtönbüntetést kért a bíróságtól, végül két rendben elkövetett súlyos testi sértés és több ember ellen elkövetett emberölési kísérlet miatt 14 éves börtönbüntetést szabtak ki a 29 éves férfira a tárgyalás második napján.

A robbantás következében Marc Bartra – aki jelenleg a spanyol élvonalbeli Real Betis játékosa – karját üvegszilánkok vágták meg, és eltörött egy kézcsontja, amit meg kellett operálni, de egy rendőr is súlyos sérüléseket szenvedett. A BVB akkori 18 játékosát – már csak heten a csapat tagjai – tanúként hallgatták ki, az azóta visszavonuló Roman Weidenfeller például azt mondta, hogy „nem robotok, így azóta sem tudják elfejteni a történteket."