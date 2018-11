Spanyol játékvezető dirigál a MOL Vidi boriszovi El-meccsén

A MOL Vidi FC csütörtökön az Európa Liga 5. játéknapján Boriszovban a BATE ellen lép pályára, a magyar csapat pedig akár a csoportból való továbbjutást is megszerezheti egy sikerrel. A magyar idő szerint 18:55-kor kezdődő találkozót spanyol játékvezető, Carlos del Cerro Grande vezeti.

A 42 esztendős sípmester inkább hazájában számít ismertnek, mint a nemzetközi porondon, hiszen viszonylag kevés mérkőzést vezetett a két nagy kupasorozatban, az EL-ben és a BL-ben. Utóbbiban egyébként idén debütált a főtáblán, szeptember 19-én az Ajax-AEK, október 23-án a Sahtar-Manchester City összecsapásokat vezette, míg az EL-ben 4 meccse van, mindegyik az elmúlt két évből. A Nemzetek Ligájában a Lengyelország-Portugália találkozón láthatták a nézők – írja a Vidi honlapja.

Hazájában azonban ezzel együtt is rutinosnak számít, hiszen már 143 LaLiga-meccsen fújta a sípot, miközben a 2016-os Spanyol Kupa- és a 2018-as Spanyol Szuperkupa-finálét is megkapta. Idén februárban a szaúd-arábiai bajnokságba is meghívót kapott, az Al-Batin és az Al-Hilal összecsapását vezette.

Grande segítői a csütörtöki mérkőzésen Juan Carlos Yuste Jiménez és Roberto Alonso Fernández asszisztensek, Raúl Cabañero Martínez tartalék játékvezető, José María Sánchez Martínez és Santiago Jaime Latre alapvonali játékvezetők lesznek - mindannyian spanyolok -, az ellenőr a szerb Zoran Petrović, az UEFA delegált az észt Raili Ellermaa lesz.