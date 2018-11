Argentínán kívül rendezik a Libertadores Kupa visszavágóját

Argentínán kívül rendezik meg a labdarúgó Libertadores Kupa szombaton, majd vasárnap is elhalasztott fináléjának második mérkőzését a dél-amerikai szövetség (CONMEBOL) keddi bejelentése szerint.

A találkozót jövő hétvégén - szombaton vagy vasárnap - játsszák, s azért nem Argentínában, mert ott a CONMEBOL szerint "nem adottak a feltételek".

Paraguay, Brazília, az Egyesült Államok és Olaszország ajánlotta fel, hogy otthont ad a két argentin ősi rivális, a River Plate és a Boca Juniors visszavágójának. A mérkőzést azért kellett elhalasztani, mert a vendég Boca-futballisták közül többen is megsérültek azt követően, hogy a rivális drukkerei betörték buszuk ablakait, ráadásul a közbelépő rendőrök könnygázt vetettek be, aminek belégzését követően több futballista is rosszul lett. Többek között a Boca csapatkapitánya, Pablo Perez is kórházba került, a karja és a szeme sérült meg.

A legrangosabb dél-amerikai kupasorozat argentin szuperdöntőjének első felvonását két hete rendezték a Boca otthonában, akkor 2-2-es döntetlen született. A Boca hetedik, a River negyedik végső diadalára hajt.