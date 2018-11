Lionel Messi újabb hihetetlen cselt mutatott be még a hétvégi, Atlético Madrid elleni 1-1-es bajnoki meccsen. Messi a brazil Filipe Luist csapta be úgy, hogy a védőnek eszébe se nagyon juthatott, hogy ebből a helyzetből egy kötényt kaphat majd. Egy átlagos játékos a labda átvételének is örült volna.