Büki Péter és Beke Erika szinte baráti kapcsolatban van a világhírű futballistával, Andrés Iniestával. A jelenleg Japánban focizó játékossal még barcás korszaka alatt ismerték meg egymást, az üzleti partnerségből aztán barátság lett. Nem véletlen tehát, hogy a világbajnok és kétszeres Európa-bajnok világsztár ajándékkal lepte meg a páros kisfiát.

A magyar házaspár néhány éve a Camp Nou tövében nyitott futballkocsmát, mely mára Barcelona egyik zarándokhelyévé vált, különösen a fociszerető közönség előtt. Az évek alatt egyre szorosabbra fűzték kapcsolatukat az FC Barcelonával, valamint Andrés Iniestával is, akinek saját palackozású borát is kínálják a pubban. Sok mindent tudnak egymásról, így nem véletlen, hogy Iniesta nem felejtette el Büki Bálint hetedik születésnapját.

A nagyobbik és a kisebbik fiam is kapott egy-egy piros kapucnis pulóvert Andrés Iniesta felirattal. Tudta, hogy Botondnak most van a születésnapja, a kisebbiknek pedig januárban lesz, így a szülinapokat és a karácsonyt is megoldotta egy füst alatt. Engem egy Iniesta-mezzel lepett meg, egy családtagja hagyta az ajándékokat az üzletben. Andrés decemberben jön haza Spanyolországba, de mi akkor Magyarországon leszünk, így csak januárban találkozunk, ezért küldte el az ajándékait már most” – mondta az Origónak Büki Péter.

Nem ez volt az egyetlen születésnapi meglepetés Büki Botond számára. Az FC Barcelona is névre szóló, „boldog születésnapot” feliratú poszterrel köszöntötte kis szurkolóját.

„Nem sokkal azután, hogy kiköltöztünk Barcelonába, a gyerekeink pártoló tagok lettek, így néhány év múlva saját, névre szóló székük lesz az új Camp Nouban. Később szavazati jogot is kaphatnak majd a klubot érintő bizonyos ügyekben, tehát igazán komolyan veszik, ha valaki a Barca családhoz szeretne tartozni.”