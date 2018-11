Neymarék hentessé változtatták és a szakadékba lökték a Liverpoolt

Szerda este a Paris Saint-Germain végre Európában is megmutatta magát, miután 2-1-re legyőzte és a kiesés szélére sodorta a Liverpoolt. Az angol csapat azokban a játékelemekben mondott csődöt, amelyekben elvileg a legjobb. A meccs után Jürgen Klopp a színészkedő Neymarra panaszkodott, aki miatt szerinte olyan benyomást keltettek az emberekben, mintha mészárosok lennének. A Barcelona sokáig szenvedett Eindhovenben, de aztán jött Messi és lőtt egy olyan gólt, amilyet csak ő tud. Egy fordulóval a csoportkör vége előtt még négy hely kiadó a legjobb 16 között.

A C csoport rangadóján a párizsiaknak mindenképpen győzniük kellett ahhoz, hogy életben tartsák a továbbjutási esélyeiket. Ennek megfelelően kezdtek, az első pillanattól nagy fölényben játszottak, és Bernat, valamint Neymar góljával már 37 percnyi játék után 2-0-ra vezettek.

Milner közvetlenül a szünet előtt szépített tizenegyesből, de a PSG győzelme nem forgott veszélyben a második félidőben.

Volt honnan feljavulni

A két csapat liverpooli találkozója után Jonathan Wilson, a világ egyik legelismertebb fociszakírója komoly kritikát fogalmazott meg az angol Guardianen a PSG-vel kapcsolatban, amely szerintegyáván, a saját térfelére visszahúzódva játszott, és nem látszott semmi Thomas Tuchel stílusából.Wilson azt is felhánytorgatta a PSG-nek, hogy a francia bajnokság mellett elhanyagolja Európát, és az elmúlt években elköltött 750 millió euró ellenére sem állt össze egy világverő csapat Párizsban.

Ez a mérkőzés totális ellentéte volt annak az összecsapásnak. Az akkor parádésan játszó, saját stílusát a PSG-re ráerőltetni képes Liverpool ezúttal semmit nem mutatott a Klopp-féle gegenpressingből, azaz az ellenfél folyamatos visszatámadásából. A PSG viszont úgy játszott, ahogy egynagy terveket szövögető csapatnak játszania kell hazai pályán, egy fontos meccsen.

„A meccs előtt csak annyit mondtam a játékosoknak, hogy ez az utolsó esélyük a továbbjutás kiharcolására. A Liverpool mentálisan nagyon erős csapat, de mi energikusan, nagyot küzdve, csapatként futballoztunk. Fontos volt, hogy a szurkolóink felé egy egységes csapat képét mutassuk" – mondta Tuchel a meccs után, hozzátéve, hogy szünetben arra kérte a játékosokat, felejtsék el a büntetőt, és koncentráljnak úgy, mintha 0-0-ról kezdődne a második félidő.

Klopp kiakadt a PSG-re

„Nagy tempóban indult a meccs, az ellenfél sokat kockáztatott. Ilyenkor nehéz felvenni a ritmust, nem is sikerült, a második félidőben pedig rengeteg szabálytalanság tördelte a játékot. Angliában egymás után kétszer mi lettünk a legsportszerűbben játszó csapatnak, ma meg olyan benyomást kelthetett az indokolatlanul sok kiosztott sárga lap, mintha mészárosok lennénk. Okos húzás volt rájátszani a PSG részéről, különösen Neymaréról, de rajta kívül is sokan lent maradtak a földön, mintha valami komoly bajuk lenne, pedig nem. Agresszívek voltunk, de sajnos a rosszabbik fajtából, ami nem segít a futballban. A bíró partner volt a PSG játékában. Ha lent maradsz, és úgy viselkedsz, mintha a halálódon lennél, majd hirtelen felkelsz, akkor azért sárga lapot kellene kapnod. Ez sportszerűtlen viselkedés. Nem azt mondom, hogy vártam volna valamiféle segítséget a bírótól, de kézben tarthatta volna ezeket a dolgokat. Joe Gómez a legrendesebb ember a Földön, de még ő is közel volt ahhoz, hogy kiállítsák" – mérgelődött Klopp.

Lehet, hogy van igazság abban, amit a német mond, de ettől függetlenül a Liverpool botrányos teljesítményt nyújtott, mindösszeegy kaput eltaláló lövése volt az egész meccsen,ráadásul egy kizsigerelt, enervált csapat benyomását keltette, amely se letámadni nem tud, se labdát szerezni, se párharcot nyerni. Pont azokban a játékelemekben maradt tehát csúnyán alul a Liverpool, amelyekben a legjobb szokott lenni.

125 millió euró csücsül a padon

Kloppnak felróható, hogy nyáron elköltött 190 millió eurót új játékosokra, akik közül egyedül Alisson kapus játszik rendszeresen, a többiekről gyakorlatilag még az sem derült ki, hogy tudnak-e futballozni.A Leipzigtől 60 millióért igazolt Keita eddig 572 percet játszott, az 50 milliós Fabinho nála is kevesebbet, 486-ot, de Shaqiri is csupán 557-et.Klopp kapott egy keretet, amit kedve szerint forgathatna, ehelyett úgy menedzseli, mint a legelső liverpooli évében, azaz ugyanazt a 11 embert égeti el meccsről meccsre.

Messi nem ezt a játékot játssza

A Barcelona a BL történetében huszadik alkalommal végzett a csoportja élén, miután idegenben 2-1-re legyőzte a PSV Eindhovent. A katalánok 60 percen át szenvedtek, de aztán Messi a semmiből egy zseniális szólógóllal megszerezte a vezetést. Gary Lineker, az angol BT Sport műsorvezetője a PSG-Liverpool mérkőzést nézte, de Messi gólját ő sem tudta szó nélkül hagyni. Messi egy olyan játékot játszik, amit mi, többiek nem érthetünk – írta a Barcelona korábbi játékosa Twitteren.

Az argentin négy védő között húzogatta addig a labdát, amíg meg nem találta a rést, ahol ellőhette azt a rövid felsőbe. Messinek ez volt a harmadik meccse, és a hatodik gólja a BL-ben, összességében pedig a 106.-at rúgta Barca-játékosként a sorozatban, ami abszolút rekord az egy csapatban szerzett gólokat illetően.

„Ez volt az egyik legnehezebb csoport, amelyben szerepeltünk az utóbbi években, de szinte minden meccsünkön remekül játszottunk. A PSV sok gondot okozott nekünk az első félidőben, ami gyakran abból adódott, hogy elveszítettük a labdát. Emlékszem, volt vagy három, amit közvetlenül a kapunk előterében adtunk el. A második félidőben aztán változott a meccs képe, mi lettünk a jobbak. A gólom? Az egy begyakorolt figura volt (nevet). Sokat gyakoroljuk az ilyen szabadrúgásokat, most pont jól jött ki. Ismerjük Messit, minden egyes alkalommal képes valami újat mutatni. Tudjuk, hogy hogyan kell játszani a Bajnokok Ligájában, ezt az utóbbi 10-15 évben bebizonyítottuk, de a legjobb rész még csak ezután következik. Az egyenes kieséses szakasz más lesz, ott kifogsz egy rossz napot és véged" – nyilatkozta a második gólt szerző Piqué.

„Voltak problémáink az első 20 percben, több lehetőséget engedélyeztünk az ellenfélnek, mint kellett volna. Nyílt meccs volt, és igaz, ami igaz, voltak fura szituációk, sok labdát eladtunk, de összességében veszélyesen futballoztunk. Az eleje és a vége volt a legrosszabb, az eleje azért, mert energikusan játszottak, a vége pedig azért, mert sokat kockáztattak az egyenlítés érdekében. Ezen a szinten azonban tudnod kell kezelni ezeket a helyzeteket" – értékelt Ernesto Valverde vezetőedző, aki Messi góljával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy „fogalma sincs, hogyan lőtte be azt onnan".

A csoport másik meccsén a Tottenham Eriksen góljával 1-0-ra legyőzte az Intert, így az utolsó forduló előtt mindkét csapat hét-hét ponttal áll. Kedvezőbb helyzetben az Inter van, amely két hét múlva a már biztos utolsó PSV fogadja. A Tottenham a Camp Nouba látogat a Barcelonához.

Az Atlético igenis megnyerheti a BL-t

Az Atlético Madrid 2-0-ra verte a Monacót, és mivel a Dortmund gólnélküli döntetlent játszott a Brugge-zsel, jelenleg vezeti az A csoportot. „Persze, hogy megnyerheti az Atlético a BL-t. Miért ne? Ezzel az edzővel, ezekkel a játékosokkal, és a tudattal, hogy hazai pályán játsszák a döntőt, esélyesei a sorozatnak – nyilatkozta a vesztes csapat edzője, Thierry Henry. – Simeone referencia lehet minden edző számára. Amikor 2-0-ra vezettek, ő ott ordibált az oldalvonal mellett, hogy menjenek hátra védekezni. Még Griezmann is visszament. Hihetetlen, hogy mit ki tud hozni a játékosaiból. A csapatom? Nem akarok panaszkodni, de annyi fiatal játékossal, amennyi nekünk van, nem könnyű megvívni egy ilyen mérkőzést. Az első félidőben félénken játszottunk, a másodikban viszont egész jók voltunk. Nem tudhatjuk, hogy mi lett volna, ha Falcao belövi a tizenegyest."

A Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó fordulóját két hét múlva, december 11-12-én rendezik. Még négy hely kiadó a legjobb 16 között.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló

A csoport:

Borussia Dortmund (német)-FC Bruges (belga) 0-0

-----------------------------------------------

Atlético Madrid (spanyol)-AS Monaco (francia) 2-0 (2-0)

-------------------------------------------------------

gól: Badiashile (2., öngól), Griezmann (24.)

piros lap: Savic (82., Atlético)



A csoport állása: 1. (és továbjutott) Atlético Madrid 12 pont, 2. (és továbbjutott) Borussia Dortmund 10, 3. (és Európa-ligás) FC Bruges 5, 4. AS Monaco 1

B csoport:

Tottenham Hotspur (angol)-Internazionale (olasz) 1-0 (0-0)

----------------------------------------------------------

gól: Eriksen (80.)

PSV Eindhoven (holland)-FC Barcelona (spanyol) 1-2 (0-0)

--------------------------------------------------------

gól: De Jong (83.), illetve Messi (61.), Piqué (70.)



A csoport állása: 1. (és továbbjutott) FC Barcelona 13 pont, 2. Tottenham Hotspur 7, 3. Internazionale 7, PSV Eindhoven 1

C csoport:

SSC Napoli (olasz)-Crvena zvezda (szerb) 3-1 (2-0)

--------------------------------------------------

gól: Hamsik (11.), Mertens (33., 52.), illetve El Fardou (57.)

Paris Saint-Germain (francia)-FC Liverpool (angol) 2-1 (2-1)

------------------------------------------------------------

gól: Bernat (13.), Neymar (37.), illetve Milner (45+1., 11-esből)



A csoport állása: 1. SSC Napoli 9 pont, 2. Paris Saint-Germain 8, 3. FC Liverpool 6, 4. Crvena Zvezda 4

D csoport:

FC Porto (portugál)-Schalke 04 (német) 3-1 (0-0)

-------------------------------------------------------

gól: Militao (52.), Corona (55.), Marega (94.), illetve Bentaleb (88., 11-esből)

Lokomotiv Moszkva (orosz)-Galatasaray (török) 2-0 (1-0)

-------------------------------------------------------

gól: Donk (43., öngól), Ignatyev (54.)



A csoport állása: 1. (és továbbjutott) FC Porto 13 pont, 2. (és továbbjutott) Schalke 04 8, 3. Galatasaray 4, 4. Lokomotiv Moszkva 3