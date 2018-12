Most nagyon kellene, hogy folytatódjon a 17 éve tartó mázlisorozat

Vasárnap délben Írország fővárosában, Dublinban tartják a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság sorsolását. Azt már most tudni, hogy a második kalapból mindenki a németeket akarja majd elkerülni, a magyar csapat is, amely a negyedik kalapból várja a sorsolást. Ha az utóbbi 17 év tendenciája folytatódik, akkor nincs miért aggódnunk. A magyar nemzeti együttes ugyanis 2001 óta nem játszott selejtezőt az európai top 5-be sorolt együttes ellen. És előtte is, a selejtezők története során összesen csak ötször.