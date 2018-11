Megérkezett a MOL Vidi a fehérorosz télbe

Szerda délután landolt a MOL Vidi FC gépe a minszki nemzetközi repülőtéren, csütörtök este pedig a BATE Boriszov ellen lép pályára az Európa-ligában a fehérvári csapat.

A BATE Boriszov már biztos bajnokként fogadja az Európa-ligában a Vidit. A képlet viszonylag egyszerű: ha nyer a Vidi, akkor megvan a továbbjutás, döntetlen esetén viszont a Chelsea elleni, december 13-i meccsnek is lesz jelentősége. Vereség esetén a BATE pontszámban beéri a Vidit, és akkor már a fehéroroszok kezében lesz a saját sorsuk, a Chelsea ugye már korábban továbbjutott.

A BATE a szeptemberi, Groupama Arénában rendezett meccsen 2-0-ra nyert a Vidi ellen, de nem csak ezért lenne édes a visszavágás. Mint említettük, a győzelem továbbjutást jelentene, de lenne miért törleszteni a fehéroroszoknak, akik már sok borsot törtek a magyar csapatok orra alá.

Legutóbb 2015-ben a BATE a Videotont a Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik körében ejtette ki. Hazai pályán 1-1-et ért el a fehérvári csapat, Boriszovban viszont 1-0-ra nyert a BATE.

Korábban a Debrecent kétszer tréfálta meg a BATE, 2014-ben a Loki is a BL harmadik selejtezőkörében vérzett el a boriszoviak ellen, a hazai 1-0-s siker után 3-1-re kapott ki idegenben Kondás Elemér csapata, 2012-ben pedig ugyanez volt a forgatókönyv, annyi különbséggel, hogy az első meccsen, az idegenben elért 1-1 után hazai pályán, 2-0-ra kikapott a DVSC.

De térjünk vissza a Vidihez. Helyi idő szerint kora délután landolt a repülő a fehérorosz fővárosban, pontosabban attól 45 percnyi buszozásra. Mire Budapesten végre kisütött a nap, Minszkben felhő, sötétség, -5 fok és fagyos táj fogadta a csapatot.

Minszkben magyar szemmel, mintha kicsit megállt volna az idő. A repülőtéren már utánam szaladt egy egyenruhás hölgy, hogy a telefonommal készített képet töröljem ki szépen, az útlevelet is - szó szerint - nagyítóval vizsgálták meg, útközben pedig láttunk tankokat, de ugyanolyan természetes egy Lenin-szobor, mint mondjuk a sarló-kalapács.

„Nem túl jó emlékkel térek vissza Fehéroroszországba, a három évvel ezelőtti párharcot ugyanis elveszítettük. A szeptemberi, első meccsen is kikaptunk tőlük, most már nagyon szeretnénk visszavágni. Arra, hogy Boriszovban akár -12 fok is lehet csütörtök este, maximum lelkiekben tudunk felkészülni. A körülményekkel nem is szeretnénk foglalkozni, biztosan hideg lesz, fütyülnek majd a nézők, de mi magunkkal szeretnénk foglalkozni. A meccset szeretnénk megnyerni, de majd közben fog kiderülni, hogy alakulnak a dolgok. Remélem, jó formában leszünk, de meglátjuk, milyen taktikával lép pályára az ellenfél, óvatosabban vagy esetleg támadóan lépnek fel, mi mindenesetre szeretnénk megnyerni a csütörtöki mérkőzést" – mondta az Origónak az a Pátkai Máté, aki 2015-ben is részese volt a BATE elleni párharcnak.

A Vidire szerda este sajtótájékoztató és edzés vár, a mérkőzés csütörtökön magyar idő szerint 18.55-kor kezdődik majd.