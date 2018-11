Marko Nikolic büszke a csapatára, szerinte az időjárással nem lehet gond

Marko Nikolic, a MOL Vidi szerb edzője a BATE elleni Európa-liga meccs előtt elmondta, biztos benne, hogy a csapata mindent megtesz majd a továbbjutásért csütörtök este Boriszovban.

A MOL Vidi csapata a szokásoknak megfelelően a csütörtöki Európa-liga mérkőzése előtt szerda este sajtótájékoztatót tartott, ám a szokásoktól eltérően nem a meccs helyszínén, a Boriszov Arénában, hanem Minszkben, a Dinamo stadionjában.

Meg is kérdeztük Marko Nikolicot, mi ennek az oka, hiszen lehet, nem lett volna rossz megismerkedni a pálya talajával a csütörtöki meccs előtt.

Marko Nikolic szerint viszont sokkal többet ért most a pihenés, ugyanis hétvégén Deberecenbe is utazni kellett, ma már megtettek egy túrát Minszkbe, azzal pedig, hogy nem Boriszovban edzenek, minimum három órát spórolt a játékosoknak. Azt pedig, hogy milyen állapotban van a pálya, pontosan tudja. Mint elmondta, megvannak a forrásai ahhoz, hogy megszerezze a kellő információkat.

Nikolic elmondta még, hogy az utóbbi hetek eseményeinek, az Európa-ligának és a stadionavatónak is köszönhetően nagyon komoly érzelmi állapotban van a csapat, amit nem könnyű fenntartani, de szerinte a motivácóval nem lehet gond a BATE ellen, ugyanis egy sikerre vannak a továbbjutástól.

A Vidi trénere az ellenfélről szólva elmondta, nagyon komoly európai tapasztalattal rendelkezik, évek óta csoportmeccseket játszhat a nemzetközi kupákban, a Vidinek nincs akkor rutinja, de a budapesti, BATE elleni vereség óta hat pontot szereztek, így már ők vannak jobb helyzetben.

A csapatától ezúttal is okos játékot vár, egy góllal is akár jó eredményt érhetnek el. Annak ellenére, hogy a Vidi már most túlszárnyalta a várakozásokat, nem szeretnének itt megállni.

Büszke vagyok a csapatomra, igazi harcosok a játékosaim. Csütörtökön arrra számítok, hogy még egyszer megteszik majd, amit nagyon szeretnék látni tőlük. A sorsolás előtt és közvetlenül utána is igazi outsiderek voltunk, de hittünk magunkban és elhittük, hogy komoly dolgokra vagyunk képesek" - mondta Nikolic, aki kérdésre elmondta, az utolsó csoportmeccsre, a Chelsea elleni zárótalálkozóra egyáltalán nem gondol.

Az időjárással kapcsolatban elmondta, nem jelenthet majd gondot, mert Fehérváron is fagypont körül edzettek. Ami fontos, az a pálya állapota az, pedig mindnekinek egyforma lesz. Az adrenalin pedig sokat fog majd segíteni.

Loic Nego elmondta, érzik a rájuk nehezedő nyomást, de ezt nem teherként fogják fel, hanem próbálják pozitív irányba terelni. A céljuk pedig az, hogy csütörtök este jó eredményt érjenek el a BATE ellen.

A mérkőzés csütörtökön magyar idő szerint 18.55-kor kezdődik majd, a másik meccsen a Chelsea a PAOK-ot fogadja.