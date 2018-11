Neymarék győzelme megint felforgatta a halálcsoportot

A Paris Saint-Germain a Liverpoolt, a Napoli a Crvena zvezdát győzte le a Bajnokok Ligája ötödik fordulójában, így jelenleg ők ketten állnak továbbjutásra a halálcsoportban.

A körbeverések miatt még az ötödik forduló előtt is teljes volt a káosz a halálcsoportban: a Liverpoolnak és a Napolinak hat-hat pontja volt, a PSG-nek öt, az utolsó Crvena zvezdának négy.

A válogatott szünet alatt kisebb sérülést szenvedett Neymar és Mbappé kihagyta a csapat hétvégi bajnokiját, de Thomas Tuchel vezetőedző már a keddi sajtótájékoztatón megerősítette, hogy mindketten kezdők lesznek a Liverpool ellen. A PSG-ből csak Alves hiányzott, őt a német Kehrer pótolta a jobb oldalon. A Liverpoolnál is a jobbhátvéd poszton volt változás: Alexander-Arnold helyett Gómez került be.

Az eredménykényszerben lévő párizsiak az első pillanattól kezdve nagy fölényben játszottak, és már hamar, a 13. percben vezetéshez jutottak, miután Van Dijk rossz felszabadítása után a balhátvéd Bernat lőtt gólt.

A híres Klopp-féle gegenpressingből, azaz az ellenfél folyamatos visszatámadásából ezúttal semmit nem láttunk, a Liverpool teljesen veszélytelen volt. A hazaiak ellenben végig gólratörően, gyorsan és kombinatívan fociztak, és a 37. percben be is lőtték a másodikat: egy gyorsan végigvitt kontra végén Neymar passzolt a kapuba öt méterről. Neymarnak ez volt a 31. gólja a BL-ben, ezzel most már ő a legeredményesebb brazil a sorozat történetében.

A 46. percben a Liverpool váratlanul visszajött a meccsbe: Di María szabálytalankodott Manéval szemben a tizenhatoson belül, a bíró tizenegyest ítélt, amit Milner magabiztosan lőtt a jobb sarokba.

A második félidő egy Marquinhos-lesgóllal indult, utána viszont visszaesett a PSG játéka, és ezzel egyidejűleg feljavult a Liverpoolé, amely egyre többször ért fel a kapuig - komoly gólhelyzetet azonban nem tudott kialakítani, a lövésekbe rendre belelépett valamelyik párizsi védő.

A 70. percben közel állt a harmadik gól megszerzéséhez a PSG, de Marquinhos középre tartó fejesét védte Alisson.

Az utolsó negyedórában a Liverpool erőtlenül próbálkozott, a PSG várt a kontralehetőségekre, de Neymar távoli szabadrúgását leszámítva már nem alakult ki újabb helyzet.

Vereségével a Liverpool visszacsúszott a csoport harmadik helyére. Jelenleg a Crvena zvezdát legyőző Napoli vezet kilenc ponttal, második a PSG nyolccal, harmadik a Liverpool hattal.

Az utolsó fordulóban Liverpool-Napoli és Crvena zvezda-PSG meccseket rendeznek.

Eközben a B csoportban

A Barcelona Messi és Piqué góljával 2-1-re nyert Eindhovenben, így már biztos, hogy csoportelsőként jut a legjobb 16 közé. A Tottenham a hajrában verte az Intert, így mindkét csapat hét-hét pontos az utolsó kör előtt.

Bajnokok Ligája, 5. forduló, szerda

Atlético Madrid-Monaco 2-0

Lokomotív Moszkva-Galatasaray 2-0

Dortmund-Brugge 0-0

Porto-Schalke 3-1

Napoli-Crvena zvezda 3-1

Paris Saint-Germain-Liverpool 2-1

PSV-Barcelona 1-2

Tottenham-Inter 1-0