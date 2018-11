Eldőlt a sakk-vb, Magnus Carlsen megvédte a címét

Magnus Carlsen megvédte sakkvilágbajnoki címét, miután szerdán rapid partikban 3-0-ra legyőzte Fabiano Caruanát az egymillió dollár összdíjazású londoni döntőben.

A 12 klasszikus idejű parti nem hozott döntést a 28. születésnapját pénteken ünneplő norvég Carlsen és amerikai riválisának párharcában, így szerdán négy rapid parti következhetett, amelyekben 25 perc gondolkodási idő és lépésenként plusz 10 másodperc állt a felek rendelkezésére.

Az előzetes várakozások szerint a rövid gondolkodási idő a címvédőnek kedvezett, aki az egymás elleni korábbi rapid- és villámpartikban is dominált: 13 győzelem és négy döntetlen mellett hatszor kapott ki.

Az első mérkőzésen a világossal játszó Carlsen angol megnyitással kezdett, és az első vb-címéért küzdő Caruana 55 lépés után feladta. A második partiban Carlsen sötéttel is remekelt, és a 28. lépése után Caruana ismét feladta, így Carlsennek a folytatásban egy remi is elég volt ahhoz, hogy egymás után negyedszer is világbajnok legyen.

Végül még ennél is jobb eredménnyel zárt: a győzelmi kényszer alatt játszó Caruana lényegesen több időt használt el, ám az előző mérkőzésekhez hasonlóan ismét döntő hibákat követett el, így a norvég akarata érvényesült, és végül a harmadik parti 51. lépése után ünnepelhetett.