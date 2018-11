Elképesztő gólt ollózott korábbi City-csatár a Lazio ellen - videó

A labdarúgó Európa-liga csoportkörének 5. fordulójában rendezett összecsapáson a ciprusi Apóllon támadója, David Faupala fantasztikus gólt szerzett az olasz Lazio ellen.

A 21 éves francia csatár a találkozó 31. percében kapott jó beadást Joao Pedrótól, majd gyönyörű ollózó mozdulattal talált Silvio Proto kapujába.

Bár még csak most kezdődött igazán a Manchester Cityben is megfordult Faupala pályafutása – a felnőtt csapatban egy FA-kupa meccsen lépett pályára, és gólt is lőtt a Chelsea ellen –, erre a találatra biztosan élete végéig emlékezni fog.