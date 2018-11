Neymarék az öltözőben diszkóztak a Liverpool elleni győzelem után - videó

Szerdán este a Paris Saint-Germain 2-1-re legyőzte a Liverpoolt a Bajnokok Ligája C csoportjának rangadóján, ezzel a párizsi csapat nagy lépést tett a továbbjutás felé. A mérkőzés főszereplője ezúttal is a brazil Neymar volt, aki győztes gólt szerzett, mellette pedig szokásához híven rengeteget fetrengett, és persze azért bemutatott néhány elképesztő cselt is. A találkozó után a világ legdrágább játékosa az ünneplésből is kivette a részét: honfitársával, Dani Alvessel olyan gizdán táncoltak az öltözőben, mint két igazi rapper.