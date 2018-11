Történelmi sikerre készül a MOL Vidi Fehéroroszországban

A MOL Vidi Minszkben készül a BATE Boriszov elleni csütörtöki Európa-liga csoportmeccsre. Egy győzelemmel már csütörtökön továbbjuthat, ilyesmire azóta nem volt példa, hogy a Bajnokok Ligájában és az UEFA-kupában vagy az Európa-ligában a maihoz hasonló csoportköröket rendeznek.

Legutóbb 2004-ben volt arra példa, hogy magyar csapat megérje a kupatavaszt, akkor a Debrecennek volt még egy köre a Club Brugge ellen, de akkor még nem volt csoportkör az UEFA-kupában.

Kovács Zoltán, a Vidi sportigazgatója a csapat minszki szállásán mesélt arról, hogy mit is jelenthet a csapatnak a továbbjutás.

„Ismerve a stábot és a játékosokat, ez a lehetőség biztosan feldobja majd őket. A továbbjutás esélye már elég motivációt jelent mindenkinek, nem hinném, hogy ezt még lehetne vagy kellene fokozni. Optimista vagyok, nagyon bízok a fiúkban és abban, hogy jó eredményt érnek el a BATE ellen" – mondta a szakember.

„Egy normális sportember mindig egyre nagyobb célokat tűz ki maga elé. A sorsolás után megígértük, hogy végig harcban leszünk a továbbjutásért. Ezt már teljesítettük, de nem érjük be ennyivel. Fantasztikus dolog, hogy két meccsel a vége előtt továbbjutó helyen állunk, szeretnénk most már megoldani ezt a feladatot. Nem számolgatni kell, itt van a mai meccs, ez egy remek alkalom. Már játszottunk egyszer a BATE ellen, ismerjük őket, készen állunk a harcra. Szerintem már bizonyították a fiúk Londonban és a PAOK ellen is, hogy az első meccs egy kisiklás volt. Az is jó meccs volt, de naiv volt még a csapat. Olyan gólokat kaptunk, amilyeneket a bajnoki meccseken sem már egy jó ideje, úgyhogy remélem, ezzel lezártuk a hibák sorát. Fegyelmezett, pontos játékot várok a csapattól. A körülményekkel nem foglalkozunk, nem fogunk semmit a külső tényezőkre."

Kovács Zoltán azt is elmondta, sportigazgatóként miért fontos, hogy ennyire jól teljesít a Vidi.

„Sok kaput megnyithat a továbbjutás, ahogy a csoportkör is tette. Azért dolgozunk, hogy minél magasabb polcra helyezzük a Vidit és ezáltal a magyar labdarúgást is. Ha a Vidi sikeres, azzal a hazai futball megítélést is javítja. Mi a magyar labdarúgást is képviseljük, és ezt komolyan is gondolom. Csak remélni tudom, hogy lesznek, akik felzárkóznak mellénk.

Ami az igazolásokat illeti, régen kialakított stratégiánk van a játékosok megszerzésére, megkörnyékezésére, régóta dolgozunk ezen. Ez már szinte független valamilyen szinten a két hátralévő meccsünktől. A csoportkör volt a fontos, de persze szeretnénk még nagyobb nyomot hagyni, akkor ugyanis olyan játékosok érdeklődését is felkelthetjük, akik eddig nem gondoltak volna a Vidire. Szeretnénk erősíteni, frissíteni, de nagy változásra nincs szükség. Lehetnek olyan játékosok, akikért visszautasíthatatlan ajánlat érkezik, de konkrét ajánlat, még félhivatalos megkeresés sem érkezett egyik játékosunkért sem. Talán ez nem is baj" – zárta mondandóját Kovács Zoltán.

Ami a helyieket illeti, nem mondhatni, hogy a BATE meccsének lázában ég az ország, inkább az orosz klubcsapatokkal vannak elfoglalva. A minszki lapokban mi nem láttunk olyan anyagot, ami az esti meccsel foglalkozott volna, de az is igaz, hogy Boirszov azért nem Minszk.

Minszkben hatalmasak a terek és az épületek. Mindenhol rend és tisztaság volt, amerre jártunk. A templomok számából ítélve a vallás fontos része a helyiek életének, de szemmel láthatóan Lenint is nagyra becsülik, a fehérorosz parlamentre is vigyáz egy nagy szobor, de a metró aluljárójában is láttunk mellszobrot róla.

Ha már a metrónál tartunk, aki ismeri a budapesti 3-as vonalát, nagy meglepetésre nem készülhet egy minszki látogatás során.

A városban napközben nagyjából mínusz 5-6 fok lehetett, Boriszovban ennél pár fokkal hidegebb lehet este, de reméljük, a BATE lesz majd melegebb helyzetben a mérkőzés után.

A mérkőzés csütörtökön magyar idő szerint 18.55-kor kezdődik majd, a másik meccsen a Chelsea a PAOK-ot fogadja.