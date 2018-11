Nagy dolog, hogy a Vidi a Chelsea ellen a továbbjutásért játszhat

A MOL Vidi FC 2-0-s vereséget szenvedett Boriszovban az Európa-ligában, ezzel a továbbjutás sorsa már nem a saját kezében van, de nincs veszve minden. Így látták a főszereplők a boriszovi meccset.

Munkatársunk helyszíni jelentése Boriszovból.

A Vidi busza rendőri felvezetéssel, nagyjából egy órát zötykölődött Minszkből a Boriszov Arénáig. A BATE stadionja a városon kívül, az erdő közepén található. Az ultramodern arénát 2014-ben nyitották meg, a Dinamo-stadion felújítása alatt ez volt a nemzeti csapat otthona is, 2017-ig.

A meccs helyi idő szerint este kilenc előtt öt perccel kezdődött, a hőmérséklet is nagyjából kilenc volt a kezdéskor, csak az éppen mínuszban. A stadionon a korábbi elnök, Anatolij Kapszki képe fogadta az idelátogatókat. A klub elnöke két hónapja halt meg, hosszú betegség után, így emlékeznek rá a klubnál.

A médiamunkások arcába a belépéskor pont a Debrecen elleni BL-selejtezős siker alatt készült kép került, de ez így volt már 2015-ben is, amikor legutóbb itt járt a fehérvári csapat. És sajnos, ahogy akkor, ezúttal sem ért el sikert a magyar csapat, ahogy még soha egyetlen magyar alakulat sem, erről korábban írtunk.

A szurkolók kicentizték az érkezést, nem akartak feleslegesen fagyoskodni a boriszovi estében. A kezdésre körülbelül 8-9 ezer szurkoló gyűlt össze a 14 ezres stadionban. Mindenkinek szép kék-sárga kartont készítettek be, amit a kezdés előtt az égbe emeltek, majd szurkolásra használták.

Mint kiderült, a karton, a műanyag székhez csapva olyan hangot kelt, hogy a viszonylag kevés néző is fantasztikus hangulatot teremtett az arénában. A cudar idő is segített, szemmel láthatóan senki nem akart ülve fagyoskodni, mindenki ugrált, mocorgott és csapkodta a papírt a székhez.

A vendégek kezdőjében szerepelt Dimitrij Baga, aki a mindössze 37 éves edző, Alekszej Baga testvére, de ott volt a kezdőben a nemzeti hős, a legendás Aleksandr Hleb is, aki szintén 37 éves, korábban pedig szerepelt az Arsenal, a Wolfsburg, a Stuttgart és a Barcelona csapataiban is, a válogatottban 80 alkalommal játszott. A Vidi edzője, Marko Nikolic nem változtatott a PAOK ellen győztes csapaton.

A pálya fagyos és deres volt, az UEFA Európa-ligás, kezdőkört lefedő ponyva alatt szépen megolvadt kicsit, ott zöld, a többi helyen inkább fehér volt a főszín.

A meccs nem kezdődött jól a Vidi szempontjából. Rögtön az elején a hazai csapat találta el a kapufát, de a fehérvári védőknek kellett a gólvonalról is menteni, majd az első félidő első felében egy szöglet után fejelt is egy gólt a BATE. Jellemző kép volt, ahogy a fehérorosz kapus a tizenhatosa környékén sprintelget és melegít, hogy ne fagyjon oda a kapuja elé. Munkája sajnos nem sok akadt.

Az első félidő és egyben az egész meccs legnagyobb magyar helyzetét Huszti Szabolcs hagyta ki, egy sorfal alatt elrúgott szabadrúgás után tudott védeni a hazai kapus.

A második félidőben Marko Nikolic viszonylag hamar cserélt, beküldte Kovács Istvánt, Armin Hodzicot és Boban Nikolovot is, de a nagy akarásnak nem lett meg az eredménye. A labda többet volt a Vidinél, de helyzetek nem alakultak ki, a BATE egy kontrával le is zárta a meccset, így oda-vissza 2-0-ra verte a magyar bajnokot, ezzel megkuszálva az L-csoportot.

A már továbbjutott Chelsea mögött hat pontja van a BATE és a Vidi csapatának is, három a PAOK-nak. Így az utolsó fordulóban mindhárom csapatnak van esélye a továbbjutásra. A Vidinek akkor, ha több pontot szerez a Chelsea ellen, mint a BATE Szalonikiben.

Nikolic a pálya szélén a második félidőben többször is idegesen integetett, csapkodott, látszott, hogy nem elégedett a csapatával, ennek pedig a sajtótájékoztatón is hangot adott.

„Gratulálok az ellenfelünknek a győzelemhez. A pálya állapota és az időjárás sem volt ma egyszerű. Nem játszottunk okosan, ugyanolyan naivak és buták voltunk, mint a budapesti, első meccsen. Egy pontrúgás és egy kontra után kaptunk gólt. A BATE-nak ezúttal sem volt sok helyzete, de mi megint kaptunk két gólt. Az első gól után már nem volt könnyű dolgunk, nem hoztak jó döntéseket a játékosok, ahogy pedig az ilyenkor lenni szokott, az egyenlítés helyett kaptunk még egy gólt. A pálya nagyon kemény volt, nem lehetett a földön játszani. Az első harminc perc után feljavultunk. Ami a továbbjutást illeti, esélyünk maradt még, de már számolgatnunk kell. Az utolsó kör nagyon izgalmas lesz, nagyon sok forgatókönyv lehet, indulhat a matek" – mondta Nikolic a meccs utáni sajtótájékoztatón.

„A saját fegyverünkkel vert meg minket a BATE. Egy pontrúgásból és egy kontrából szereztek gólt, amiben elvileg mi is jók vagyunk. Ezekre a dolgokra jobban oda kell majd figyelnünk. A pálya nem kedvezett egyik csapatnak sem, de nem ebben keresném a vereség okát. A Chelsea ellen pontot kell szereznünk, mert különben nem lesz esélyünk továbbjutni. Az utolsó passzok nem sikerültek ma, kevés helyzetet alakítottunk ki. A továbbjutás lehetősége még adott, persze a Chelsea ellen nehezebb lesz, mint itt lett volna, de nem adjuk fel a lehetőséget" – mondta el Pátkai Máté.

A Vidi kapusa, Kovácsik Ádám szerint is hasonlított az első, BATE elleni meccsre a csütörtöki, de az ellenfél szerinte ezúttal sokkal összeszedettebb volt, mint a Groupama Arénában.

„Az első tizenöt-húsz percben érződött, hogy ezekhez a körülményekhez jobban hozzá vannak szokva, utána tudtuk mi is felvenni a meccs ritmusát. Kicsit talán fölényben is voltunk, de ezzel nem tudtunk mit kezdeni. Nálunk volt a labda, de két szabadrúgás volt a legnagyobb lehetőségünk. Buta gólokat kaptunk, persze, de minden bekapott gól buta, ritkán szoktuk azt mondani, hogy tapsoljuk meg az ellenfelet. Pontrúgásból ritkán kapunk gólt, jól szoktunk ezek ellen védekezni, de nem lehet egy egész szezont megúszni sajnos. A Chelsea ellen nagyon nehéz lesz, de talán előre mindenki aláírta volna, hogy az utolsó meccsen még lesz esélyünk a továbbjutásra az angolok ellen. Meglátjuk, elég lesz-e egy pont vagy három kell, de most már sajnos számolgatni kell. Hatalmas bravúr kell, de miért ne álmodhatnánk tovább" – zárta a gondolatait a magyarok kapusa.

„Sajnos igaza volt Marko Nikolicnak, ugyanolyan meccs volt ez, mint az első. Sajnos nem tudtuk kihúzni az első félórát, nagyon ránk jöttek, aztán pontrúgásból gólt kaptunk, pedig készültünk erre, ezért nagyon bosszantó. A második félidőben próbáltunk támadni, de szabadrúgáson kívül nem volt helyzetünk, a végén pedig kaptunk még egyet" – értékelt Fiola Attila.

A Vidi próbálta az elmúlt hetekben játszott taktikát követni, de Fiola szerint talán a pálya rossz talaja miatt is többször próbálkozott mindkét csapat az ívelésekkel. A második szándékból kialakult helyzetekkel a fehéroroszok gazdálkodtak jobban, talán ez lehetett a sikerük kulcsa.

„Nagyon szerettünk volna ponttal vagy pontokkal hazatérni, eldönteni a továbbjutás sorsát. Nem sikerült. Csapatszinten a védekezés ma nem működött, több hibánk is volt, kár érte. Sajnos magunknak tettük ezt nehézzé, kezünkben volt a sorsunk, de most már a BATE van kedvező helyzetben. Bravúr kell a Chelsea ellen, meglátjuk, mire leszünk jók, de mindenképp pontot kell szerezni a továbbjutáshoz" – mondta a Vidi védője.

A meccs után Juhász Rolandot arról kérdeztük, miért volt egyedüliként rövid ujjú szerelésben a kemény fagyban.

„Soha nem szoktam hosszú ujjú mezt vagy kesztyűt hordani. Alámez volt rajtam is, de mindig így játszom, a többi zavar. A bemelegítés után gyorsan hozzászoktam a körülményekhez. Éreztem, hogy hideg van, talán a játékunkon kicsit érződött az elején hogy nem szoktunk hozzá teljesen a körülményekhez. Amikor kezdtünk rendeződni, akkor kaptunk gólt, utána pedig mi mentünk az eredmény után. A második félidőben sikerült váltani, de ez az eredményben sajnos nem mutatkozott meg, nagyon kevés helyzetünk volt, ami bosszantó. Labdabirtoklásban volt, hogy a BATE fölé nőttünk, de ez most kevés volt. Az első meccsen több helyzetünk is akadt, ma pedig szinte semmi. Hátrányból kellett fociznunk, ami soha nem egyszerű, de az olyan labdavesztések mint ami a második gól előtt volt, nem férnek bele. A Chelsea ellen nagyon nehéz lesz, kis szerencsével kint szerezhettünk volna pontot, hasonló játékkal lehetünk eredményesek itthon is, de a Chelsea kiemelkedik az egész csoportból" – mondta Juhász Roland.

A Vidi tehát meleg helyzetbe került a fagyos meccs után, de nincs veszve minden. Reméljük csak egyelőre, de marad a számolgatás.

Az Európa-liga utolsó csoportmeccsén a Vidi a Chelsea-t, a PAOK a BATE csapatát fogadja majd december 13-án.