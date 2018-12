A taxist összeverő futballsztár egy bárónő fejét is el tudta csavarni

Nicklas Bendtner hamarosan megkezdi 50 napos börtönbüntetését, miután eltörte egy koppenhágai taxis állkapcsát. A dán támadó közelében sincs a futballvilág legkiválóbb csillagainak, de ha kiosztanák az év botrányhőse díjat, toronymagas esélyes lenne. A 30 éves csatár pályafutása során volt már gólkirály, szerzett csodálatos gólokat, lőtt mesterhármast a Bajnokok Ligájában, a többség mégis úgy tartja számon, mint egy közepes tehetséget, aki csak a balhéival tud a címlapokra kerülni.

A 193 centis támadó Koppenhágában született, majd az FC København utánpótláscsapataiban nevelkedett. Az Arsenal menedzsere, a fiatal tehetségeket rendkívüli képességgel felfedező Arséne Wenger az után csábította Londonba, hogy a dán U16-os válogatottban az első három mérkőzésén három gólt szerzett 2004 februárjában, majd további hatot az U17-es csapat 15 mérkőzésén. Ráadásul 2004-ben őt választották Dániában az év legjobb U17-es játékosának.

Testfelépítése – és óriási önbizalma – miatt ekkor még úgy tűnt, ő lehet az új Zlatan Ibrahimovic, amire minden esélye megvolt. Az Arsenal tartalékcsapatában edződött, hogy szokja a mentalitást és a körülményeket, majd 2005. október 25-én egy Sunderland elleni Ligakupa-mérőzésen debütált a felnőttek között.

2006 májusában beválogatták a dán U21-es nemzeti csapatba a 2006-os U21-es Európa-bajnokságra. Első mérkőzésén – 18 évesen, a keret legfiatalabb játékosaként - ő szerezte mindkét gólt a spanyol válogatott elleni barátságos mérkőzésen.

2006. augusztus 16-án a lengyelek ellen bemutatkozott a felnőttek között is, ezzel ő lett a hetedik legfiatalabb játékos a dán válogatott történetében. Első mérkőzésén rögtön a kezdőcsapatban kapott helyet, és 32 perc után meg is szerezte első gólját. Két héttel később a Cristiano Ronaldóval felálló portugáloknak is beköszönt, így álomszerűen indult a válogatottbeli karrierje.

Bendtner 2006 nyarán a másodosztályban szereplő Birmingham Cityhez került kölcsönbe. A Championship fizikális játéka nagyon jó iskola volt az akkor még csak 18 éves tehetségnek, hiszen rendszeres játéklehetőséghez jutott a világ egyik legkeményebbnek tartott pontvadászatában. A dán óriás 46 mérkőzésen lépett pályára a Steve Bruce vezette együttesben, 11 góllal és 7 gólpasszal pedig kulcsszerepet játszott abban, hogy a Birmingham második helyen zárta a szezont, és feljutott a Premier League-be.

A kölcsönben töltött kiemelkedő szezonja után visszatért Londonba, hogy megszilárdítsa a helyét az Arsenal keretében. Ám korántsem volt könnyű dolga, mert hiába távozott a legendás Thierry Henry Barcelonába, a csapatban olyan klasszisok voltak előtte, mint a togói Emmanuel Adebayor, a brazil születésű horvát válogatott Eduardo da Silva vagy a későbbi gólkirály, a holland Robin Van Persie. Az első Premier League-ben szerzett gólját a mai napig nem felejtik az Arsenal-szurkolók. Bendtner a gyűlölt városi rivális Tottenham elleni rangadón szállt be csereként 2007. december 22-én. A dán támadó Emmanuel Ebouét váltotta a 74. percben, befutott a kapu elé, majd Cesc Fabregas szöglete után azonnal győztes gólt szerzett. Ezzel ő tartja a csereként szerzett leggyorsabb gól rekordját (1.8 másodperc a hivatalos idő) az angol bajnokságban.

Minden sorozatot figyelembe véve az alig 20 éves támadó 40 mérkőzésen kapott lehetőséget Wengertől, kilenc találattal és öt gólpasszal zárta első szezonját. És persze kirobbant az első balhéja is. Az Arsenal 5-1-re kikapott a Tottenhamtól a Ligakupa elődöntőjében, a mérkőzés közben pedig Adebayor egyfolytában szekálta az aznap gyengén futballozó, korábban öngólt is szerző Bendtnert. Egy idő után a dán támadó visszaszólt a csapattársának, aki erre reagálva lefejelte őt meccs közben. A 20 éves Bendtner elindult elégtételt venni, de érkezett a csapatkapitány, William Gallas, aki szétválasztotta a feleket, de ha már ott volt, arcon köpte a dán játékost, hogy legyen miről beszélni.

Bendtner akkor került igazán a szurkolók célkeresztjébe, amikor az Arsenal áprilisban kiesett a Bajnokok Ligájából a Liverpool elleni negyeddöntőben. Az Ágyúsok az első meccsen 1-1-es döntetlent játszottak hazai pályán, a mérkőzés hajrájában pedig Cesc Fabregas gólba tartó lövését „hárította" a gólvonalon. Így odalett a győzelem, az Arsenal pedig kikapott a visszavágón.

A 2008/2009-es szezonban Nicklas Bendtner már 50 mérkőzésen lépett pályára az Arsenalban. Az akkor még mindig csak 21 éves játékos 15 találattal és öt gólpasszal zárta az évet, ami korántsem rossz mutató. Az idényt azonban keserű szájízzel zárta, ugyanis az Ágyúsok 4-1-es összesítésben elbukták a Manchester United elleni Bajnokok Ligája-elődöntőt, a párharc visszavágója után pedig Bendtner annyira leitta magát, hogy hajnali négykor letolt nadrággal cibálták ki a londoni Boujis klubból.

A 21 éves játékost ennek ellenére 2009-ben megválasztották az év labdarúgójává Dániában, miután nagy szerepe volt abban, hogy a dán válogatott kijutott a dél-afrikai világbajnokságra. A portugálok elleni, szeptemberben szerzett találatát pedig megszavazták az év góljának.

A 2009/2010-es szezonban Bendtnernek lágyéksérülés miatt hónapokat kellett kihagynia, ráadásul Arséne Wenger is inkább Van Persie-t favorizálta centerposzton, így a dán játékos inkább a pályán kívül kereste a boldogságot. Elkezdett randevúzni a dán királyi család egyik tagjával, a nála 13 évvel idősebb Caroline Luel-Brockdorff bárónővel, akinek korábbi házasságából (a multimilliárdos bankár, Rory Fleming volt a férje, aki a James Bond írójának, Ian Flemingnek a rokona) már született két gyermeke. Ezt követően ragadt rá a „Lord" Bendtner becenév, amit a mai napig emlegetnek a rajongói.

Tavasszal azért így is sikerült mesterhármast szereznie az FC Porto elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőben, amely után a The Sun elnézést kért tőle, ugyanis pár nappal korábban egy rosszul sikerült meccset követően azt írták róla, hogy „bendzsóval sem találná el egy tehén farát, nemhogy a kaput".

„Örülök a srácnak, de remélem, nem száll el magától, hanem a siker inkább arra sarkallja, hogy keményebben eddzen" – nyilatkozta Arséne Wenger Nicklas Bendtnerről, aki időközben a 26-os mezszámát is lecserélte 52-esre, ami állítólag arra utalt, hogy megduplázták a fizetését a londoni klubnál.

A sikertelen dél-afrikai világbajnokság után – ahol Bendtner egy gólt szerzett a Kamerun elleni csoportmérkőzésen – a dán támadónak kiújult a lágyéksérülése. A szezonban mindössze 17 mérkőzésen lépett pályára, és a magánélete is zátonyra futott. Igaz, 2010 decemberében Caroline Luel-Brockdorff világra hozta a kisfiát, azonban a páros cirka két hónap múlva bejelentette, hogy szétválnak útjaik, ugyanis nem tudtak megbirkózni sem a nagy korkülönbséggel, sem a teljesen eltérő életszemléletükkel.

2011-ben már Arséne Wenger sem bízott benne igazán, a rendszeres játéklehetőség reményében egy szezonra kölcsönadta a Sunderlandnek. A dán támadó 31 mérkőzésen nyolc gólig és öt gólpasszig jutott a Fekete Macskák szerelésében, a szurkolók azonban arról fognak emlékezni rá, hogy több ízben is lejáratta a klubot.

Bendtner ugyanis csapata egyik hétvégi bajnokija után hazaugrott egy kis kikapcsolódásra Koppenhágába. Ahogy az illik, a barátnőjével és néhány barátjával a nyakába vette a fővárost, majd ittasan betértek egy pizzériába. A gondok akkor kezdődtek, amikor kiderült, hogy a csatárnál momentán nem volt készpénz. A pizzéria dolgozói felszólították, hogy fizesse ki a számláját, de ahelyett, hogy ezt megtette volna, inkább vállalhatatlan stílusban elkezdted nagyképűsködni.

„Tudod te, hogy ki vagyok én? Megvehetném az egész helyet" – hőbörgött Bendtner. – Igen, pontosan tudom, hogy ki vagy, de kicsit arrogáns vagy, ezért nem kapsz ingyen pizzát" – válaszolta neki az egyik ott dolgozó, aki elárulta, hogy a csatár úgy játszotta az eszét, mintha övé lenne a hely. Akik ott voltak, értetlenül nézték a jelenetet, és csóválták a fejüket.

Ha ez nem lett volna elég, pár nappal később a dán csatár Lee Cattermole-lal az oldalán, Newcastle belvárosában több autóban is komoly károkat okozott. Az ekkor még mindig csak 24 éves Bendtner már amúgy is feketelistás volt a Sunderlandnél, ugyanis korábban a tragikus körülmények között elhunyt Gary Speed tiszteletére tartott egyperces megemlékezés során mosolygott, valamint a vállát vonogatta, ami nem kerülte el az angol sajtó figyelmét sem.

A sok balhé ellenére Bendtner a válogatottban továbbra is ontotta a gólokat, így Morten Olsen alapemberként számított rá a 2012-es Európa-bajnokságon. A dánok jól is kezdték a tornát, mert az első meccsükön 1-0-ra legyőzték a vb-ezüstérmes hollandokat, azonban a portugáloktól és a németektől kikaptak, így nem élték túl a csoportküzdelmeket.

Bendtnert ráadásul egy meccsre eltiltotta és 100 ezer euróra (közel 30 millió forint) büntette az UEFA, ugyanis a portugálok ellen 3-2-re elveszített Eb-meccsen a fejesgólja után felhúzta a mezét, az alsógatyáján pedig a Paddy Power felirat volt látható.

A fogadásokkal foglalkozó ír cég korábban sokakat megbotránkoztatott, mert olyan történésekre is lehetetett náluk fogadni, mint Barack Obama meggyilkolása, vagy hogy mikor pusztulnak ki a jegesmedvék.

A balul sikerült kitérő után Nicklas Bendtner még mindig úgy gondolta, hogy amit csinál, azzal semmi baj nincs. Egy legenda szerint pszichológiatesztet végeztek az Arsenal-játékosokon, hogy kiderítsék, kik szenvednek önbizalomhiányban. A dán támadó a 10-es skálán 11 pontot ért el, ugyanis annyira fejlett az önbizalma, hogy a kiértékelést végző orvos is csak kapkodta a fejét. A botrányokkal tarkított szezon után nem volt meglepő, hogy az igazi úriemberként ismert Arséne Wenger már nem számított rá, az viszont vaskos meglepetés volt, amikor az olasz bajnoki címvédő Juventus egy szezonra kölcsönvette. A szurkolók nyilván sejtették, hogy túl sok játékpercet nem fog kapni Torinóban, ez azonban Bendtnert nem zavarta. Már a megérkezése napján igényt tartott a távozó klublegenda, Alessandro Del Piero 10-es mezére, de a Juventus vezetői közölték vele, hogy azért meg kell dolgozni.

Ahogy az várható volt, Torinóban összesen 396 perc játéklehetőséget kapott az egész szezonban, ráadásul teljesen elvágta magát, amikor márciusban ittas vezetésen érték Koppenhágában. Bendtnernél a megengedett alkoholérték háromszorosát mérték, ezért 33.5 millió forintnak megfelelő (842 ezer dán koronás) pénzbüntetést kapott, három évre bevonták a jogosítványát, a dán szövetség (DBU) pedig fél évre eltiltotta a válogatottól.

Ezek után nem meglepő, hogy az egyéves kölcsönszerződés lejártával a Juventus nem tartott rá igényt, így vissza kellett térnie az Arsenalhoz.

A szerződéséből már csak egy év volt hátra, így Arséne Wenger egész nyáron próbálta elpasszolni, de magas fizetési igénye miatt egy csapatnak sem kellett.

"Nem a pénz alapján választok. Ez a sportról szól, az a legfontosabb. Oda akarok igazolni, ahol tudom, hogy boldog lehetek, mert játszom. Olyan csapathoz szeretnék kerülni, ahol gólokat lőhetek és nyerhetek is valamit. Nem akarok a kispadon ülni, és csak bámulni. Szeretnék sok meccset játszani. Ha választhatnék, a Real Madridban vagy a Barcelonában folytatnám" – mondta az olasz bajnokként visszatérő dán támadó, azonban balszerencséjére a katalán klub azon a nyáron Neymart igazolta le helyette, így maradt számára a kispadozás az Arsenalban.

A 2013/2014-es szezonban leginkább azzal sikerült felhívnia magára a figyelmet, hogy csereként beállva győztes gólt szerzett a Cardiff City ellen, majd le kellett cserélni, mert belesérült a góllövésbe.

A londoni karrierjének a vége akkor jött el, amikor a Bayern München elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő alatt részegen randalírozott Koppenhágában. Az Arsenal keretéből kimaradó Bendtner a szülővárosában alaposan felöntött a garatra, majd kiakadt egy taxisofőrre, akit szexuális erőszakkal fenyegetett, de végül beérte azzal, hogy az autója benzintankjával fajtalankodott.

Huszonöt éve taxizom, rengeteg részeg utasom volt már, de ehhez fogható szörnyűséget még sosem láttam" – idézte a BT sport a taxist, aki rémületében a 107-es segélyhívószámot tárcsázta.

A balhét követően a nyári átigazolási időszakban a top klubok nem álltak sorba a dán csatárért, de így is sikerült nívós helyre igazolnia. Hároméves szerződést kötött a Bundesligában szereplő Wolfsburggal. A 26 éves dán csatár alacsony alapfizetést kapott, magas prémiumokkal, hogy ezzel is sarkallják a jobb teljesítményre. Bendtner azonban nem találta a helyét, az első szezonjában 19 Bundesliga-mérkőzésen csak egyszer volt eredményes, Dieter Hecking vezetőedző pedig rendre csak a kispadra ültette.

A legemlékezetesebb wolfsburgos mérkőzését 2015 augusztusában játszotta, amikor csereként beállva gyönyörű góllal egyenlített a Bayern München elleni német Szuperkupa-döntőben, majd a tizenegyespárbajban is megszerezte a mindent eldöntő találatot.

Ekkor úgy tűnt, ez lökést adhat a németországi pályafutásának, de a 2015/2016-os szezonban is csak epizódszerep jutott neki, így be kellett érnie azzal, hogy a „Lord" becenév helyett már hivatalosan is megkapta ezt a rangot, mivel a SE Og Hor nevű újság egy 30 négyzetcentiméteres telket vásárolt Skóciában, amelynek az ura hivatalosan is Lord Bendtner.

Bendtner továbbra sem találta a helyét Németországban, ráadásul a balhék sem kerülték el: feltöltött egy képet a közösségi oldalára, ahogyan egy mutatós Mercedesszel pózol, miközben a szerződésében szereplő záradékban benne volt, hogy nem reklámozhat más autómárkát a klubot szponzoráló Volkswagenen kívül.

Márciusban pedig a Wolfsburg 2250 eurós bírsággal sújtotta, miután lekéste a csapat edzését. Bendtner azt állította, hogy nem szólalt meg az ébresztőórája, és szimplán csak elaludt. A helyzetén nem segített, hogy ezt követően lemondott egy közönségtalálkozót fejfájásra hivatkozva, ám aznap este egy újságíró már haverjaival látta bulizni. Ezt követően 2016 áprilisában a Wolfsburg azonnali hatállyal szerződést bontott vele.

A még mindig csak 28 éves Nicklas Bendtner úgy gondolta, ideje visszatérnie legnagyobb sikerei helyszínére, kétéves szerződést kötött az angol másodosztályban szereplő Nottingham Foresttel. Az őszi szezonban azonban csak 17 mérkőzésen lépett pályára, ezalatt csak két gólra futotta tőle. A legemlékezetesebb momentuma az volt, amikor egykori klubja, az Arsenal ellen 4-0-ra elvesztett Ligakupa-mérkőzésen a londoni klub szurkolói felállva tapsolták a lecserélésekor.

Gyenge teljesítménye miatt nem marasztalták a Forestnél, így 2017 márciusában két és fél éves szerződést kötött a norvég rekordbajnok Rosenborggal. A dán támadó ott egy csapásra magára talált, 19 találatával gólkirály lett a norvég bajnokságban, és kulcsszerepet játszott a Rosenborg 25. bajnoki címében.

Másodvirágzásának köszönhetően visszakerült a dán válogatottba is, azonban a torna előtt ismét kiújult a lágyéksérülése, ezért ki kellett hagynia az oroszországi világbajnokságot.

2018-ban úgy tűnt, a 30 éves Nicklas Bendtnerből még lehet komoly futballista. Megesett ugyan, hogy a közösségi oldalán pucér képpel örvendeztette meg női rajongóit, de komolyabb balhéi nem voltak.

Egészen szeptemberig, amikor is eltörte egy koppenhágai taxis állkapcsát, mert állítása szerint a sofőr megdobta a barátnőjét egy tárggyal. Bendtner elismerte, hogy megverte és megrúgta a sofőrt, de állítása szerint önvédelemből, miután összevesztek a viteldíjon.

Az esetet követően Nicklas Bendtnert 50 nap letöltendő börtönbüntetésre ítélték, és kiszabtak rá 1500 korona (65 ezer forint) pénzbüntetést is. A 30 éves támadó először fellebbezett az ítélet ellen, amit aztán meglepően visszavont, így biztossá vált, hogy hamarosan be kell vonulnia a börtönbe.

Nicklas Bendtner óriási tehetségnek indult, de világklasszis helyett a futballvilág egyik legnagyobb fenegyereke lett belőle. Pedig, ha kell, akkor nagyon is tud focizni. Talán 50 nap a börtönben észhez téríti, és a pályafutása utolsó éveiben még elkápráztat minket néhány ehhez hasonló góllal.