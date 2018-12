David Villa és Iniesta megint csapattársak lesznek

Saját közösségi oldalain jelentette be David Villa, hogy Japánban folytatja pályafutását. Az FC Barcelona korábbi csillaga négy szezon után távozik az amerikai profi labdarúgó-bajnokságban szereplő New York City FC-től, most pedig azt is elárulta, hogy ahhoz a Vissel Kobéhoz igazol, ahol barcelonai csapattársa, Andrés Iniesta, valamint Lukas Podolski is játszik.