Lukaku felbukott a labdában, bele is sérült a bénázásba - videó

Mint ismert, a Manchester United 2-2-es döntetlent játszott a Southampton otthonában a Premier League 14. fordulójában, Romelu Lukaku pedig szeptember 15. óta első gólját lőtte a bajnokságban, mégsem lehet azt mondani, hogy ez az ő napja lett volna.

A belga támadó a gólja ellenére sincs csúcsformában, továbbra sem játszik jól – az Old Traffordon már 2018 márciusa óta gólképtelen –, ráadásul most még meg is sérült. És nem egy becsúszást, vagy egy nagy csatát követően, Lukaku képes a labdára is rálépni és azon elesni.