A szlovák kapitány a magyar válogatottat dicsérte a sorsolás után

A 2020-as Európa-bajnokság selejtezőinek kisorsolása után a magyar válogatott ellenfelei közül Zlatko Dalic horvát-, és Pavel Hapal szlovák szövetségi kapitány is elmondta a véleményét a csoportról.

Zlatko Dalic, az oroszországi világbajnokságon ezüstérmes horvát válogatott szövetségi kapitánya szerint ők a csoport esélyesei, de Wales, Magyarország és Szlovákia is veszélyt jelenthet rájuk. "Sem nem könnyű, se nem nehéz - kezdte az értékelést Dalic. - Nem becsülhetünk le senkit, a maximumot kell nyújtanunk és a legjobbnak kell lennünk ebben a rövid kvalifikációs sorozatban. Ryan Giggs, a walesi válogatott kapitánya azt mondta, hogy a vb miatt mi vagyunk a favoritok. Én azt mondom, hogy a vb már régen volt. Előzetesen sok a bizonytalanság a csoportban, ezért is lesz ez egy jó küzdelem. Wales, Szlovákia és Magyarország is ott volt a legutóbbi Eb-n, és aligha lesz más a céljuk most is."

"A csoportunk nagyon kiegyenlített, bármi megtörténhet. A magyarok elleni mérkőzések rendkívül különlegesek és érzelmesek lesznek. Rendesen fel kell készülnünk ellenük, mert nagyon jó csapatuk van. A kölcsönös rivalizáció extra motivációt fog jelenteni. A horvátok? Ők képviselek a legkomolyabb minőséget. A walesiekkel játszottunk a 2016-os Eb-n, nagyon kellemetlen ellenfelek" - mondta Pavel Hapal szlovák kapitány.

A magyar válogatott Horvátországgal, Walesszel, Szlovákiával és Azebajdzsánnal játszik a 2020-as Eb-részvételért.