Messi ellenségét választották az olasz bajnokság legjobbjának

Mauro Icardit, az Internazionale argentin játékosát választották az év labdarúgójának az olasz Serie A-ban.

A 25 éves futballista - aki hétfőn este, a milánói gála keretében vehette át az elismerést - az előző idényben 34 bajnokin 29 gólt szerzett az Inter színeiben, s ezzel holtversenyben Ciro Immobilével (Lazio) gólkirály lett.

A támadó a mostani szezonban 11 meccsen nyolc találatnál jár, míg a Bajnokok Ligájában öt mérkőzésen háromszor volt eredményes.

Icardi a remek éve ellenére is lemaradt a nyári világbajnokságról, ugyanis borzasztó viszonyt ápol az argentinok ikonjával, Lionel Messivel, a két dudás pedig nem fért meg egy csárdában. Pár hete az Inter csatára be is szólt a Barca klasszisának.