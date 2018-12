Nikolics Nemanja, az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő Chicago Fire támadója a Nemzeti Sportnak adott interjúban elmondta, hogy a jövőben is csak a szurkolója lesz a magyar válogatottnak, bár Marco Rossi szövetségi kapitány nyitva hagyta számára a nemzeti csapat ajtaját.

A 30 éves támadó idén májusban mondta le a szereplést a magyar válogatottban, miután a korábbi szövetségi kapitánytól, a belga Georges Leekenstől sem kapta meg a bizalmat.

„Ami az Európa-bajnoki selejtezősorozatot illeti, nyilván a horvátok a csoport favoritjai, de mögöttük nagy csata lesz a második helyért. Bizakodó vagyok, nagyon drukkolok a srácoknak. Igen, ez azt is jelenti, hogy maradok szurkoló. Volt egy hosszú beszélgetésem a szövetségi kapitánnyal, őszintén elmondtam az érveimet, ezúton is köszönöm neki, hogy tiszteletben tartja a döntésemet. Ő ugyan még így is nyitva hagyott egy ajtót, jelen pillanatban nem látok esélyt rá, hogy belépek rajta" – nyilatkozta a 27-szeres válogatott támadó, aki az idei szezont 19 góllal és egy gólpasszal zárta.

Nikolics Nemanja - aki Magyarországon, Lengyelországban és az Egyesült Államokban is gólkirályi címet szerzett – nem keres kifogásokat, és nem akar másokra sem mutogatni, amiért nem tudta magát beverekedni a magyar válogatottba.

„Nem érzem azt, hogy annyit tudnék segíteni a válogatottnak, mint amennyit szeretnék. Leszögezném, egyetlen ember hibás azért, hogy fél éve bejelentettem, nem lépek pályára többé a válogatottban – és az én vagyok. S hogy miért? Mert nem tudtam meggyőzni a mindenkori kapitányt arról, hogy nekem mindenképpen helyem van a válogatottban" – tette hozzá a Chicago Fire játékosa.

A 30 éves játékos arról is beszélt, hogy még egy évig köti szerződés Chicagóba, de egy napon szívesen lenne újra a Vidi játékosa.