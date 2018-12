A magyar labdarúgó-válogatottnak kapusposzton sohasem volt problémája. A korábban Grosics Gyula, Disztl Péter, Petry Zsolt, vagy éppen Király Gábor védte kapu manapság Gulácsi Péter felségterülete a nemzeti csapatban. Rivális viszont akad bőven, például a jelenleg Görögországban légióskodó, élete formájában védő Megyeri Balázs, aki egyelőre nem kapott bizalmat. Pedig vannak olyan számok, amelyek vele kapcsolatban egészen meghökkentőek. Portré.

Megyeri Balázs 28 évvel ezelőtt, 1990. március 31-én született. Ötévesen került a budapesti Goldball csapatához, ott sajátította el a labdarúgás alapjait.

Balázs már az első edzésre úgy jött le hozzánk, hogy kapus szeretne lenni" - emlékezett vissza a kezdetekre Megyeri első edzője, Kovács István. „Az első tornán aztán az egyik meccs végén, amikor már 3-0-ra vezettünk, be akartam őt cserélni, de megfordult, a kispadon és azt mondta, nem szeretne játszani, mert fél, hogy gólt kap. Idővel aztán egyre bátrabb és ügyesebb lett, megtanulta az alapokat, a hozzáállása példaértékű volt, rengeteget fejlődött az évek során."

Túl is nőtt az utánpótlás-nevelő klubon, 2003-ban a Ferencvároshoz igazolt. Négy évet játszott a zöld-fehér csapatban, a korosztályokat végigjárva, mígnem 2017-ben az angol Bristol City elvitte próbajátékra, majd leigazolta.

Egy évet töltött a nagy múltú egyesületnél, ennyi idő is elég volt ahhoz, hogy az akadémiai U18-as csapatától a felnőtt együttes kispadjáig verekedje magát, és a klub második számú kapusává váljon. Kizárása után ekkor a Ferencváros az NB II-ben próbálta kivívni a feljutást, azonban kapusgondjai akadtak, így profi szerződést kínáltak Megyerinek, aki visszatért az Üllői útra. Az ő védéseinek is köszönhetően a Fradi megnyerte a másodosztályt, a következő NB I-es szezont pedig első számú kapusként játszotta végig. Év végén a görög Olympiakosz hívására ismét külföldre igazolt.

Hároméves kontraktust írt alá a görögökkel, debütálása pedig jól sikerült, csapata 3-1-re legyőzte az AÓ Kavalát. Első szezonjában viszont csak tartalékkapusként számítottak rá, mindössze három meccsen kapott szerepet, hiszen a rangsorban ekkor még egy Európa-bajnok, hazájában 11 bajnoki címet szerző ikon állt előtte. A 2011/2012-es bajnokság viszont igazi áttörést hozott a számára.

Visszavonult a görög kapuslegenda Nikopolidisz, és bár a pireusziak akkori edzője, a most a Barcelonát irányító Ernesto Valverde eleinte Franco Costanzónak szavazott bizalmat, egy hatalmas hiba utána a Borussia Dortmund elleni idegenbeli BL-meccsen Megyeri védhetett. Bár a találkozót csapata elveszítette 1-0-ra, a későbbiekben is az ő nevével kezdődött az összeállítás. A folytatásban minden fronton remekelt: a görög bajnokságban és a kupában is rendkívül jó teljesítményt nyújtott, és aranyérmes lett. Tizenöt bajnoki mérkőzésen nem kapott gólt, és minden meccset figyelembe véve mindössze tizennégyszer mattolták, emiatt a szezon legjobb kapusa lett Görögországban. A Bajnokok Ligájában nyújtott kimagasló teljesítményére pedig a külföldi topcsapatok is felfigyeltek már.

A következő évad viszont már nem sikerült ilyen pazarul, Valverde távozása után pedig egyre inkább a kispadra szorult. 2015-ben aztán az érzelmeire hallgatott, így nem tudott ellenállni a Getafe hívószavának, amely utólag rossz döntésnek bizonyult.

Hrutka János, a játékos menedzsere szerint viszont az ehhez hasonló eseteket nem lehet felróni hibaként a labdarúgóknak.

Minden futballistának megvan az álma, hogy hol szeretne leginkább játszani, Balázsnak Spanyolország volt az. Ernesto Valverde miatt már az Olympiakosznál megtanult spanyolul, így nyelvi nehézségei sem akadtak, imádja a déli mentalitást, az embereket, a kultúrát, és ki ne szeretne Madridban élni, de sajnos nem igazán kapott lehetőséget."

Való igaz, Megyeri csupán két kupameccsen védett, a bajnokságban be sem mutatkozott. A folyamatos fejlődés érdekében muszáj volt olyan csapatot találnia, ahol játszik is, 2016 nyarán így került a Bundesliga 2-es Greuther Fürth együtteséhez.

"Az első év nagyszerűen sikerült, 34 bajnokiból 32-n is Balázs védett, csapatkapitány lett és a Kicker osztályzatai alapján a mezőnyjátékosok és a kapusok együttes rangsorában a Bundesliga 2. ötödik legjobb játékosa volt a 2016/2017-es szezonban" - elevenítette fel menedzsere a debütáló német másodosztályú évadot.

A Fürthnél történt edzőcsere azonban nem jött jól a kapusnak, az új horvát szakemberrel, Damir Buriccsal nem találta a közös nevezőt, csupán epizódszerep jutott neki a következő bajnokságban, miután az első 9 fordulóban még minden percet a pályán töltött a kapitányi szalaggal a karján. Nyáron azonban ismételten új csapat után kellett néznie Megyerinek, Hrutka János pedig elárulta, csupán nüánszokon múlt egy hatalmas lehetőség.

A Young Boys együttesével mindenben megegyeztünk, voltunk orvosi vizsgálaton, minden adott volt a váltáshoz. Kezdőnek akarták Balázst, aki így a Bajnokok Ligájában bizonyíthatott volna az ősszel, hiszen a svájciak főtáblára jutottak.

A Fürth viszont sajnos bekavart. Addig ugyanis nem voltak hajlandóak elengedni őt, amíg nem igazolnak egy harmadik (!) számú kapust a helyére, és mivel nem kapkodtak - nyilván nagyon nehéz találni egy valamire való 3. hálóőrt Németországban, lecsúsztunk a Young Boysról."

Megyerinek karrierjében így már sokadszor kellett egyet hátralépnie, bízva abban, hogy aztán majd kettőt előrehaladjon, bár a görög Atrómitoszba való igazolása egyelőre remekül sült el. Az együttes 13 fordulót követően a PAOK mögött második a tabellán, a magyar kapus pedig egyik legjobbja a csapatnak.

Olyannyira, hogy már hat kapottgól-nélküli meccsnél jár, eddigi 125 felnőtt meccsén pedig 43%-os a clean sheet-mérlege.

Csak összehasonlításképpen néhány európai kapus statisztikája:

Manuel Neuer (200/415, 48%)

Moraes Ederson (61/128, 48%)

Alisson Becker (46/95, 48%)

Gianluigi Buffon (319/685, 47%)

Petr Cech (231/513, 45%)

Thibaut Courtois (123/290, 42%)

Iker Casillas (228/605, 38%)

David De Gea (110/308, 36%)

Gianluigi Donnarumma (39/127, 31%)

Marc-Andre ter Stegen (67/222, 30,18%)

Azok közül, akik közel annyit játszottak, mint Megyeri, a ManCity és a Liverpool kapusa, Edreson és Alisson épphogy megelőzik őt, az olasz Donnarummával és a barcelonai Ter Stegennel szemben viszont tekintélyes az előnye. Persze a magyar kapus nem a topligákban játszotta meccseit, ettől függetlenül remek mutatóját kár lenne elhallgatni.

Teljesítménye viszont egyelőre nem győzte meg Marco Rossi szövetségi kapitányt, akinél a jelek szerint Dibusz Dénes és Kovácsik Ádám az első- és második számú alternatíva Gulácsi Péter után. De a kispesti Gróf Dávid is kapott már meghívót, Megyeri Balázzsal ellentétben. Íme a magyar kapusok mutatói:

Dibusz Dénes (101/247, 40,89%)

Kovácsik Ádám (57/152, 37,5%)

Király Gábor (174/565, 30,79%)

Gulácsi Péter (62/210, 29,52%)

Gróf Dávid (46/161, 28,57%)

Nehéz érzelmek nélkül nyilatkozni ebben a kérdésben, hiszen már legalább tíz éve ismerjük egymást, és több ez szimpla munkakapcsolatnál, nagyon jóban vagyunk – mondta Hrutka János, majd így folytatta. „Egykori válogatott játékosként pontosan tudom, mit jelent egy futballistának a nemzeti csapat, így büszke lennék, ha Balázs újra megmutathatná magát. A válogatás viszont mindig a kapitány feladata, ő viszi a bőrét a vásárra, így neki kell kijelölnie a keretet. Abban viszont szeretnék hinni, hogy a válogatott mindig és mindenkor a legjobb játékosok privilégiuma, és biztos vagyok abban is, hogy Megyeri Balázs jelenleg a három legjobb formában lévő magyar kapus egyike."

Marco Rossi korábban elmondta, stábjával negyvenöt-ötven magyar futballistát tartanak szemmel, ebbe alighanem az Atrómitosz légiósa is beletartozik. Hogy aztán az Európa-bajnoki selejtezőkön számít-e Megyerire a kapitány, az a 2019. márciusi, szlovák és horvát meccset megelőző kerethirdetésnél kiderül.