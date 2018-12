A listavezető Ferencváros Davide Lanzafame góljával már az első percben megszerezte a vezetést a forduló előtt a tabellán ötödik helyen álló Mezőkövesd ellen. Varga Roland pontos beadására hasonlóan érkezett az olasz csatár, és 37 másodperc elteltével már vezetett is Szergej Rebrov csapata.

Mezőnyben egyenrangú ellenfél volt a borsodi csapat, gólhelyzetig azonban nem nagyon tudtak eljutni a kövesdiek. Nem úgy, mint a hazaiak, akik a 79. percben Davide Lanzafame közeli találatával dupláztak. Úgy tűnhetett, hogy eldőlt a mérkőzés, de a borsodiak máshogy gondolták, és három perccel később büntetőt harcoltak ki, amit Cseri Tamás magabiztosan értékesített is. De mielőtt a vendégek elhihették volna, hogy akár pontot is szerezhetnek, Andó-Szabó Sándor a másik oldalon is befújt egy büntetőt, amit Varga Roland váltott gólra. De még mindig nem volt vége a meccsnek! A ráadás első percében egy tizenhatos előtti kavarodásból Vadnai Benjámin varrta föl a labdát Dibusz kapujának jobb felső sarkába (3-2).

A keleti végeken a DVTK-Kisvárda találkozón sem sokáig váratták a nézőket a csapatok: a haziak a 14. percben Juhár Martin góljával szerezték meg a vezetést. A közel 40 méterről kapura küldött szabadrúgás megpattant egy lábon, így kötött ki a várdai kapuban.

A vendégek félóra elteltével, Sassá 12 méterről a léc alá küldött fejesével egyenlítettek.

A második félidő elején hatalmas esélyt kapott a győzelemre a Diósgyőr, miután az 50. percben Lukjancsukot azonnali piros lappal kiállította a játékvezető. A túloldalon Vernes Richárd viszont sárga lappal megúszta ezt az akciót:

Az MTK is bekezdett a Haladás ellen, igaz az Új Hidegkuti Stadionban öt percet kellett várni a hazaiak vezető góljára, de Bognár István szöglete után Baki Ákos fejes kötött ki Rózsa Dániel kapujában. A szünetben valaki elállíthatta a Hungária körúti stadion nagy óráját, mert már a harmadik percben gólt rúgtak a hazaiak, Lencse László növelte a kék-fehérek előnyét, miután a vendég védelem minden követ megmozgatott, hogy a csatár a gólvonaltól egy méterre kaphasson labdát, majd az 57. percben Gera Dániel pontot is tett a legfontosabb kérdés végére, mégpedig az év potyagóljával.

A lefújás előtti percekben Farkas Balázs - biztos, ami biztos alapon - berúgta a negyedik gólt is.

Debrecenben a Nagyerdei Stadionban a 44. percig kellett várni a gólra, de megérte, mert Bódi Ádám mesterien tekert egy szabadrúgást a válogatott kerettag Gróf Dániel kapujába.

A hazai csapat túlnyomórészt kivárásra játszott, átadva a területet a fővárosiaknak, amiből több veszélyes kontrát is vezettek az első félidőben. A második félidő hasonló forgatókönyv szerint alakult, és a 79. percben - ezúttal Szécsi Márk révén - újra a hazaiak szereztek gólt – nem kis szerencsével.

A Paks a forduló előtt a tabellán mögötte álló (9.) Puskás Akadémiához látogatott, és Remili Mohamed látványos góljával bő fél óra elteltével megszerezte a vezetést.

A második félidő közepén az 56. percben pályára lépő Báló Tamásra kellett figyelni, aki a 64. percben sárga lapot kapott, majd nyolc perc elteltével kiharcolta magának az újabbat, ami mellé már a piros is járt.

A tolnaiak október 27. után, két vereséget és két döntetlent követően nyerhettek volna újra meccset az OTP Bank Ligában. Hogy nem így lett arról Arabuli gondoskodott, aki a lefújás előtti másodpercekben kiegyenlített.

Eredmények, NB I., 17. forduló:

Ferencváros–Mezőkövesd 3-2 (1-0)

gól: Lanzafame 1., 79., Varga R. 87. (11-esből) ill. Cseri T. 83. (11-esből), Vadnai B. 90+1.

DVTK–Kisvárda 1-1 (1-1)

gól: Juhár M. 14., ill. Sassá 31.

piros lap: Lukjancsuk 50.

DVSC–Budapest Honvéd 2-0 (1-0)

gól: Bódi Á. 44., Szécsi M. 78.

MTK–Haladás 4-0 (1-0)

gól: Baki 5., Lencse 49., Gera D. 57., Farkas B. 87.

Puskás Akadémia–Paks 1-1 (0-1)

gól: Arabuli 90+4., ill. Remili 36.

piros lap: Báló T. 72.

később:

Újpest–MOL Vidi FC 19.00