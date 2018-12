Dárdaiék újabb győzelmükkel már európai kupaszereplést érő helyen állnak

A Bundesliga 14. fordulójának szombat esti mérkőzésén Dárdai Pál együttese, a Hertha BSC hazai pályán 1-0-ra legyőzte az Eintracht Frankfurtot. Ezzel az eredménnyel a berlini csapat feljött a hatodik helyre, amely Európa-liga-selejtezőt ér, és mindössze négy ponttal van lemaradva a második helyen álló Bayern Münchentől.

A Hertha kezdte aktívabban a mérkőzést, de a Frankfurt előtt adódott az első komoly lehetőség. Haller próbálkozott néhány csel után 10 méterről, megpattant a lövése, ami a kapufát is súrolva ment mellé.

Negyedóra elteltével megszületett a Hertha első kapura tartó lövése is, Grujics suhintotta rá jó 25-ről, de az erővel és az irányzékkal is akadtak gondok. Nem sokkal később Trapp bizonytalankodott egy szögletnél, de a berlini csapat nem tudta kihasználni a hibáját.

Aztán a túloldalon ismét Haller került helyzetbe, jól érkezett egy centerezésre, de nem tudta kapura tenni a labdát. Nem sokkal később Kosztics eresztett el egy rémesen gyenge lövést tizenhatról.

A 40. percben egy újabb szöglet okozott gondot a Frankfurtnak, de ezt már nem úszta meg gól nélkül a vendégcsapat. Plattenhardt beívelésére Grujics robbant be, és védhetetlenül fejelt a kapuba.

Az 50. percben megduplázta előnyét a Hertha, legalábbis úgy tűnt. Davie Selke lépett ki egyedül a védők között, majd elfektette Trappot is, és az üres kapuba passzolt. Daniel Schlager azonban jelezte, hogy lesről indult a berliniek támadója, amiben teljesen igaza volt, csak azt nem értette senki, miért nem fújta le korábban.

2-0 helyett aztán majdnem 1-1 lett, de Jovics lövésére bravúrosan ért le Jarstein. Majd megint Selke került ziccerbe, viszont most nem tudta elvinni a labdát Trapp mellett.

A hajrához közeledve próbált újítani az Eintracht, de a Hertha masszív védelme állta a sarat, a frankfurti csapat nem tudott komoly helyzetet kidolgozni. Dárdai Pál csapata kibekkelte az utolsó perceket, 1-0-s győzelmével pedig feljött a hatodik helyre, és pontszámban is beérte a Frankfurtot.