Ibrahimovic szerint Messinek van egy Ronaldónál is nagyobb riválisa

A kendőzetlen őszinteségéről híres Zlatan Ibrahimovic megfejtette, hogy miért Luka Modric, a Real Madrid és a horvát válogatott fáradhatatlan középpályása nyerte 2018-ban az Aranylabdát.

2007 óta most először fordult elő, hogy nem Lionel Messi vagy Cristiano Ronaldo kapta a labdarúgás legrangosabb egyéni elismerését, hanem a tavasszal Bajnokok Ligáját nyert, majd a nyári világbajnokság legjobb játékosának megválasztott Modric, Ronaldót és a szintén nagyon sikeres évet zárt Antoine Griezmannt megelőzve.

A hétfői gála óta sokan, sokféleképpen elmondták véleményüket a szavazás végeredményével kapcsolatban, most megtette ezt a Los Angeles Galaxyban játszó Ibrahimovic is. "Most már mindenki láthatja, hogy Messi nem Ronaldóval versenyzett az Aranylabdáért, hanem Florentino Pérezzel (a Real Madrid elnökével – a szerk.)" – uatlt a svéd arra, hogy zsinórban harmadik éve nyerte Real-játékos az Aranylabdát (Modric előtt kétszer is Ronaldo kapta).

Ibrahimovic tehát úgy érzi, hogy Ronaldo aranylabdái mögött a nagy befolyással bíró madridi klubelnök áll, és miatta gyűjtött a portugál pontosan ugyanannyit (5), mint Messi, akiről Ibrahimovic többször is kijelentette, hogy a világ legjobb játékosa.