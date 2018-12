A Chelsea megálljt parancsolt a verhetetlennek hitt ManCitynek

Váratlan végeredménnyel ért véget a Premier League 16. fordulójának szombat esti rangadója, a Chelsea ugyanis 2-0-ra legyőzte a Manchester Cityt, Guardiola csapata így amellett, hogy elveszítette veretlenségét, a délután gálázó Liverpool is megelőzte a tabella élén.

Pedig az első félidő alapján nem igazán lehetett hazai győzelemre számítani, 44 percen keresztül az történt a pályán, amit a Guardiola eltervezett, szinte csak a Chelsea térfelén zajlott a játék. A londoniak a kapuig sem jutottak el, egy esetet leszámítva, akkor azonban rögtön a vezetést is megszerezték, egy mintaszerű kontra végén Kante bombázott védhetetlenül Ederson kapujába.

A vezetés tudatában érezhetően megnyugodott Maurizio Sarri alakulata, sőt, a második félidő elején akár el is dönthette volna a találkozót, ám Pedro, majd Willian próbálkozását is bravúrral hárította a manchesteriek brazil kapusa. Guardiola Gabriel Jesusszal és Gündogánnal próbált frissíteni, de ők sem tudtak igazán lendületet hozni a vendégek játékába. A Chelsea kedvére kontrázhatott, a 78. percben pedig egy szöglet után az előnyét is megduplázta: Hazard beívelését David Luiz csúsztatta meg, amely a hosszú sarokban kötött ki.

Győzelmükkel a hazaiak felléptek a dobogó harmadik fokára, a City viszont nemcsak veretlenségét, hanem a vezető pozícióját is elveszítette a tabellán, amelyet már a Bournemouth ellen gálázó Liverpool birtokol.

Premier League, 16. forduló:

Chelsea-Manchester City 2-0 (1-0)

Manchester United-Fulham 4-1 (3-0)

Arsenal-Huddersfield 1-0 (0-0)

Cardiff City-Southampton 1-0 (0-0)

Burnley-Brighton 1-0 (1-0)

West Ham United-Crystal Palace 3-2 (0-1)

Bournemouth-FC Liverpool 0-4 (0-1)



