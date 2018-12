Csodagólok a Libertadores-kupa döntőben, hosszabbításban nyert a River

Vasárnap este a River Plate 1-1-es rendes játékidőt követően a hosszabbításban szerzett gólokkal 3-1-re legyőzte a Boca Juniorst a Libertadores-kupa döntőjének visszavágóján a madridi Santiago Bernabéu Stadionban, ezzel fennállása során negyedszer hódította el a dél-amerikai Bajnokok Ligája-trófeát.

Szűk egy hónappal azután, hogy a Boca Juniors hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott a River Plate-tel a Libertadores-kupa döntőjének első mérkőzésén, végre megrendezhették a visszavágót, de arról nem feledkezhetünk meg, hogy göröngyös út vezetett a Santiago Bernabéu Stadionig.

A két héttel későbbre tervezett visszavágót el kellett halasztani, ugyanis a River Plate-szurkolók betörték annak a busznak az ablakait, amellyel a mérkőzés helyszínére érkeztek a Boca játékosai, ráadásul az incidens miatt közbelépő rendőrök könnygázt vetettek be, melynek belégzését követően több futballista is rosszul lett. Többek között a Boca csapatkapitánya, Pablo Perez is kórházba került, akinek a karja és a szeme sérült meg.

Ezt követően a dél-amerikai szövetség biztonsági okokból úgy döntött, hogy Argentínán kívül rendezi meg a Libertadores-kupa döntőjének visszavágóját. A hír hallatán Paraguay, Brazília, az Egyesült Államok és Olaszország is bejelentkezett a Superclásicóra, de a választás végül a madridi Santiago Bernabéu Stadionra esett.

A találkozó első helyzete pont a visszavágó előtt szemsérülést szenvedő Pablo Perez előtt adódott, de a csapatkapitány ziccerét Franco Armani bravúrral hárította. A 31. percben ismét a Boca veszélyeztetett. Wilmar Barrios szabadrúgása lepattant a sorfalról, azonban érkezett Pablo Perez, aki kapásból újra próbálkozott, de a labda elkerülte a kapu jobb oldalát.

Az első félidő végén megszerezte a vezetést a Boca Juniors. A 44. percben egy labdaszerzés után gyors kontrát vezetett a Boca, az uruguayi Nahitan Nandez remek ütemben kiugratta Dario Benedettót, aki 13 méterről, higgadtan a bal alsó sarokba belsőzött a tehetetlen Armani mellett.

A River Plate a második félidőre óriási elánnal érkezett. Marcelo Gallardo csapata 70%-ban birtokolta a labdát, de komoly helyzetet jó ideig nem tudott kialakítani a Boca Juniors kapuja előtt.

Az 56. percben elmaradt egy büntető. Egy kiugratás után a Boca kapusa, Esteban Andrada letaglózta a kapura törő Lucas Prattót, de az uruguayi Andrés Cunha játékvezető nem látott szabálytalanságot.

A 68. percben összejött az egyenlítés a Rivernek. Egy tankönyvbe illő kényszerítőzés után Ignacio Fernandez tálalt Lucas Pratto elé, akinek 12 méterről csak a kapuba kellett passzolnia.

A folytatásban is a River akarata érvényesült, de újabb gólt már nem tudott szerezni a "hazai" csapat, így jöhetett a kétszer 15 perc hosszabbítás, amelynek a legelején emberhátrányba került a Boca Juniors. A 92. percben Wilmar Barrios egy meggondolatlan belépő után megkapta a második sárga lapját, de az sem lett volna meglepő, ha azonnal piros lappal kiállítják a kolumbiai középpályást.

A Boca Juniors egy ideig bírta a nyomást, de nem tudta kihúzni a tizenegyespárbajig, mert a 109. percben a kolumbiai Juan Quintero 17 méterről bődületesen nagy gólt lőtt a bal felső sarokba, eldöntve ezzel a trófea sorsát.

Az utolsó tíz percben a Boca Juniors játékosai még megpróbálták mozgósítani az utolsó erőtartalékaikat, de emberhátrányban már nem volt esélyük az egyenlítésre. A kegyelemdöfést Gonzalo Martinez adta meg a 92. percben, aki egy labdaszerzés után egyedül törhetett az üres kapura – mivel a Boca Juniors kapusa felment fejelni.

A River Plate így 5-3-as összesítéssel megnyerte a Libertadores-kupa döntő párharcát, és története során negyedszerre hódította el a dél-amerikai Bajnokok Ligája-trófeát.