Messitől és CR-től búcsúztunk, Neymaron nevettünk, a franciákat ünnepeltük

A 2018-as oroszországi labdarúgó-világbajnokságon nem minden úgy alakult, ahogy azt vártuk. A címvédő németek csoportutolsóként estek ki, Messi, Ronaldo és a spanyol válogatott a nyolcaddöntőben bukott el, de a világot magára haragító Neymar is csak egy körrel ment többet. Az angolok bármennyire várták, a futball nem tért haza, a soha el nem fáradó horvátok őket is legyőzték a hosszabbításban. Egyedül a franciákat nem tudták legyőzni, akik csak a döntőben voltak hajlandóak focizni, de ott nagyon. Összeszedtük a világbajnokság 10 legfontosabb eseményét.

1. Korai német búcsú

A címvédő németek már az első csoportmeccsükön kikaptak Mexikótól, de a kényelmetlen helyzet ellenére Joachim Löw nem esett pánikba. A svédek ellen kötelező volt a győzelem, ami végül hátrányból fordítva, tíz emberrel, Kroos 95. percben szerzett szabadrúgásgóljával lett meg. A továbbjutás a saját kezükben volt, ehhez csak Dél-Koreát kellett volna megverniük, de28 lövésből sem tudtak gólt szerezni,ellenben a hatperces hosszabbításban kettőt is kaptak, így szégyenszemre utolsóként estek ki. Az égés ellenére a német szövetség megerősítette, hogy a jövőben is Löw marad a szövetségi kapitány, akinek szerződése 2022-ig szól.

A brazil-szerb csoportmeccs helyszínén, a moszkvai Szpartak Stadion sajtótermében rengeteg újságíró volt a világ minden pontjáról, nem csak Brazíliából (akik onnan érkeztek különösen örülhettek, hiszen így a nyolcaddöntőben a németek helyett a mexikóiakkal játszhattak), de szinte egy emberként ugrott talpra mindenki, amikor Dél-Korea a 93. percben megszerezte a vezetést. A VAR miatt néhány percet várni kellett a megerősített ítéletre, de még utána is kisebb népünnepély tört ki.

2. Feldühödött albán sas

A csoportkörben rendezett Svájc-Szerbia meccsen a svájci válogatott gólszerzői, az albán, illetve a koszovói albán származású Xhaka és Shaqiri az albán jelképnek számító kétfejű sast formázták meg a kezükkel a találatuk után az őket folyamatosan fütyülő szerb szurkolóknak. Az eset után a FIFA fegyelmi bizottsága 10 ezer svájci frankra (2,8 millió forint) büntette őket „a tisztességes játék elleni sportszerűtlen vétségük” miatt.

3. Bedrogozott Maradona

Argentína Nigéria legyőzésével harcolta ki a továbbjutást az utolsó csoportmeccsen, ami után akkora banzájt csaptak, mintha máris világbajnokok lettek volna, de közel sem akkorát, mint Maradona a lelátón. Miközben Messiék a szentpétervári stadion gyepén szenvedtek a győzelemért (Rojo a 86. percben lőtte a továbbjutást érő gólt), Maradona a díszpáholyban nyomta le a vb legnagyobb show-ját. Itt lehet szemezgetni.

4. A spanyolok hazáig passzolták magukat

A vb előtt a FIFA-világranglista 70. helyén álló házigazda oroszokról még a helyi újságírók is azt mondták, hogy ez minden idők legrosszabb orosz válogatottja. Az A csoportból való továbbjutás nem okozott meglepetést, az viszont nem is kicsit, hogy a nyolcaddöntőben tizenegyesekkel búcsúztatták a spanyolokat, akikkét nappal a vb kezdete előtt cseréltek szövetségi kapitányt.A Julen Lopeteguit váltó Fernando Hierro nem tudott megújulást hozni, de még a szintet sem tudta tartani, a spanyolok botrányosan futballozták végig a vb-t. Az oroszok ellen 1137-et passzoltak, de a lassabbik fajtából, így sikerült a torna egyik legnézhetetlenebb meccsét lejátszaniuk, majd kiesniük. A kudarc után több, a nagy spanyol korszakot meghatározó játékos, név szerint Iniesta, Silva és Piqué is lemondta a válogatottságot.

5. Messi és CR ugyanazon a napon esett ki

A legjobb 16 között már az első napon elbúcsúztunk Messitől és Ronaldótól. Messi ezen a vb-n minden volt, középpályás, csatár, hamis kilences, hamis edző. Elvárták tőle azt, amit nem lehet elvárni egyetlen játékostól: hogy védekezzen, támadást építsen, gólpasszt adjon, gólt lőjön. Éppen ezért az ellenfelek már külön készültek rá.A horvátok elleni megalázó 3-0-s vereség alkalmával teljesen kivették a játékból,a franciák elleni nyolcaddöntőben két gólpasszt kiosztott, de az argentinok így is kikaptak. A történet vége tehát ugyanaz lett, mint az ezt megelőző három vb-n: bukás, kudarc. Mert amióta 1986-ban Maradona megnyerte Argentínának a vb-t, minden más annak számít ebben az országban.

Ronaldo helyzete csak annyiban tért el Messiétől, hogy neki kizárólag a góllövés volt a feladata: a portugálok hat vb-góljából négyet ő szerzett. Uruguay ellen azonban észrevehetetlen volt, és bár Cavani első góljára még volt válasza a portugáloknak, a másodikra már nem, így az argentinokhoz hasonlóan már ők is korán megválthatták a jegyüket a hazafelé tartó repülőre. Korunk két legnagyobb klasszisának kudarca azért is lehet különösen fájó, mert 2022-ben Messi már 35, Ronaldo 37 éves lesz, így az is előfordulhat, hogy most láttuk őket utoljára vb-n.

6. Kipucolták maguk után a stadiont

Japán a vb-k történetében először a fair play szabályok miatt jutott tovább a csoportból (kevesebb sárgát gyűjtött, mint Szenegál), majd a nyolcaddöntőben a világsztárokból álló belgák ellen 2-0-ra vezetett, de végül 3-2-re kikapott. Ha a belgákat nem is, dea világ futballszurkolóinak szívét alighanem végérvényesen meghódították az ázsiai szamurájok,akiknek a 94. percben kapott, kiesést jelentő gól és a mérhetetlen csalódás után arra még azért volt erejük, hogy kitakarítsák maguk után az öltözőt és teljes tisztaságot, valamint egy köszönjük feliratot hagyjanak maguk után. Azt pedig már csak zárójelben jegyezzük meg, hogy a zokogó szurkolók is összeszedték maguk után a szemetet a lelátón.

This is the Japanese locker room after losing to Belgium in the 94th minute. 100% cleaned and left with a thank you note in Russian. Win with class, lose with class. #WorldCupRussia2018#Japanpic.twitter.com/nMrSKkJfUk — Heja Ambassador (@AmbassadorHeja) 2018. július 3.

7. Neymar felbosszantotta a világot

Neymar a legjobbá válhatott volna ezen a vb-n. Nem csak két legfőbb riválisának, Messinek és Ronaldónak a korai búcsúja miatt, hanem mert körülötte volt egy erős és egységes csapat. Brazília azonban eltaktikázta magát a belgák elleni negyeddöntőben, így kiesett, és ezzel Neymar teljesítménye is (ami sokkal jobb volt annál, ahogy beállítják) a feledés homályába merült.Nem úgy azok a mémek, amelyek a fetrengéseiből születtek.Neymart előbb Ljajic rúgta föl a Szerbia elleni csoportmeccsen, majd a mexikói Layún taposott rá a bokájára a nyolcaddöntőben. Mindkét esetben szándékos szabálytalanság történt, de azt nem indokolta semmi, hogy a brazil métereket guruljon a pályán, és hogy a vb egyik legnevetségesebb színészkedését mutassa be. A nyolcaddöntő után Juan Carlos Osorio, Mexikó szövetségi kapitánya azt mondta, hogy a „futball szégyene, amit Neymar csinál”. Rajta kívül is rengetegen megszólaltak az ügyben, a konklúzió szinte mindenkinél ugyanaz volt: Neymar csak egy bohóc, aki rossz példát mutat az érte rajongó gyerekeknek.

Neymar was incredible last night pic.twitter.com/gXcPnobaAV — Jeremy Vine (@theJeremyVine) 2018. július 3.

8. Elbukott az It's coming home kampány

Még az angolokat is meglepte, hogy a válogatottjuk elődöntőbe jutott, de a belgák elleni bronzmeccs után Gareth Southgate szövetségi kapitány elismerte, hogy nem tartoznak a világ négy legjobb csapata közé, és ha közelebbről megnézzük a teljesítményüket, tényleg nem: Tunéziát, Panamát, a James nélküli Kolumbiát és Svédországot verték, aztán az első komolyabb próbatételkor (Horvátország ellen) elbuktak, majd Belgiumtól is kikaptak a bronzmeccsen.12 gólt lőttek a vb-n, de abból kilencet pontrúgásból.Harry Kane úgy vitte haza a gólkirályi címet, hogy a hat góljából hármat tizenegyesből szerzett, kettőt összesen öt méterről, egyet meg úgy, hogy lábon rúgták. Az angolok vb-szereplését Dermot Corrigan, az ESPN újságírója foglalta össze a legjobban. „Korán elhitték, de aztán az első komoly ellenfél ellen kiestek” – írta Twitteren.

9. Soha el nem fáradó horvátok

A horvátok az argentinokat megelőzve csoportelsőként jutottak az egyenes kieséses szakaszba, ott is a gyengébbik ágra. A nyolcaddöntőben a dánokat tizenegyesekkel verték meg, majd a negyeddöntőben a házigazda oroszokat szintén. Az angolok elleni elődöntő nem ment el a tizenegyespárbajig, de csak 120 percnyi játék után sikerült eltéríteni a futballt a hazafelé vezető úton, ami azt jelentette, hogya döntőre 90 perccel (tehát egy teljes meccsel) több volt a lábukban, mint a franciáknak.A döntőben sima vereséget szenvedtek, de nem a fáradtság miatt, egyszerűen csak kijött az a tudáskülönbség, ami abból fakadt, hogy a franciáké jelenleg a világ legerősebb kerete. A hazaérkező horvátokat saját szurkolóik úgy ünnepelték, mintha megnyerték volna a vb-t, Modric pedig megkapta a legjobb játékosnak járó díjat, ami aztán decemberben hozzásegítette őt az Aranylabdához.

10. A legjobb nyert

A franciák sok kritikát kaptak, azért ahogy fociztak (vagyis épp ellenkezőleg, ahogy nem fociztak) ezen a vb-n, de azt nem lehet elvenni tőlük, hogy amikor kellett (a döntőben), akkor megerőszakolták magukat, és egy remek meccsen, a horvátoknak gyakorlatilag esélyt sem adva nyertek 4-1-re. Didier Deschamps a luxuskerettel is célfocit játszatott,nem akart jobb lenni az ellenfélnél, minimális kockázatvállalás mellett a másik hibájára várt.Griezmann a csapat vezére volt, a horvátok ellen is betalált, Pogba is a döntőben vette elő a legjobbját, Mbappéról pedig időközben kiderült, hogy nem a jövő, hanem a jelen. A franciák játékáról mindent elárul, hogy csak az argentinok elleni nyolcaddöntőben voltak hátrányban az egész vb-n, és akkor is mindössze kilenc percet.

A következő vb-t 2022-ben Katarban rendezik, először a történelemben nem nyáron, hanem november 21. és december 18. között.