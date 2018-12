Tokody-díjas öngól az NB I-be pályázó csapat védőjétől

Méghogy kétszer ugyanabba a folyóba nem lehet belelépni? Hát, Gyirmóton biztos, hogy bele lehet.

Az NB II második helyén álló és az élvonalba pályázó Gyirmót FC-vel két egymást követő bajnokin is megesett ugyanaz a csúfság, egy öngóllal szenvedtek 1-0-s vereséget. Mindkétszer hazai pályán, előbb a Nyíregyházától, a hétvégi 20. fordulóban pedig a Kaposvári Rákóczitól kaptak ki úgy, hogy ők rúgták a gólt. Míg a múlt héten a 31. percben Villám Balázs, addig ezúttal a 38.-ban Lázár Patrik vette be Rusák Edvárd kapuját. Ezt a gólt meg is tudjuk mutatni: a védő vércseként csapott le a csatár lábáról leszédülő labdára, és mielőtt kapusa odaérhetett volna, a jobb alsóba gurított. Szép munka volt!

Természetes, hogy minden jóérzésű magyar szurkolónak Tokody Tibor nagybetűs klasszikusa jut eszébe, amihez persze nagyon nehéz felnőni, de sok gyakorlással nem lehetetlen – a gyirmótiak pedig jó úton járnak.