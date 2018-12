Nem ismeretlen a Vidi számára a Chelsea elleni El-meccs bírója

A MOL Vidi FC az Európa Liga csoportkörének záró, 6. játéknapján a világhírű angol Chelsea FC együttesét fogadja a Groupama Arénában. A találkozó december 13-án 18:55-kor kezdődik, méghozzá a macedón Aleksandar Stavrev sípszavára.

A 41 esztendős játékvezető az idei EL-csoportkörben eddig 2, a selejtezők során további 3 összecsapást dirigált, összességében viszont csak az Európa Liga főtábláján 30-nál jár, de a Bajnokok Ligája sem ismeretlen terep számára, hiszen a csoportkörben hatszor dolgozott, többek között a Camp Nou-ban és a 2012-es BATE-Bayern 3-1 során is.

Stavrev Sóstón is megfordult már, hiszen 2015-ben ő működött azon az összecsapáson is, amikor a Bajnokok Ligája 3. selejtezőkörében a BATE-vel 1-1-es döntetlent játszott a magyar csapat, míg korábban, 2011-ben a Sturm Grazot 3-2-re győzte le a Vidi az ő játékvezetése mellett, első BL-sikerét szerezve ezzel – számolt be a molvidi.hu. A magyar csapatok közül a DVSC ismerheti még, 2010-ben a DVSC-Metalist Kharkiv EL-csoportkörös találkozót fújta (0-5), a 2008-as U19-es Eb-n pedig a Spanyolország-Magyarország 0-1-et. Utóbbin jelenlegi Vidi-labdarúgó nem lépett pályára, de Chelsea-játékos igen: César Azpilicueta végigjátszotta a mérkőzést.

A macedón játékvezető eddig 149 bajnokit fújt hazájában, ezeken 659 sárgát (4,4-es átlag) és 58 pirosat (0,26-os átlag) osztott ki 40 büntető (0,37-es átlag) megítélése mellett. Stavrev nem az arab világban, hanem Bulgáriában, egy Slavia-Belasica találkozón vendégeskedett egy ízben.

Stavrev a Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában, ezek selejtezőiben és az Intertoto Kupában összesen 57 mérkőzésen működött, melyeken szintén átlag 4,4 sárga lapot osztott ki, valamint 0,21 piros lapot és 0,08 büntetőt ítélt meg.