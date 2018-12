3-3 gól, 1-1 piros és tizenegyes: őrült meccsen csoportelső a Bayern

A Bayern München 3-3-as döntetlent játszott az Ajax vendégeként a Bajnokok Ligája E csoportjában, így csoportelsőként jutott a nyolcaddöntőbe. A H csoportban a Manchester United és a Juventus is 2-1-es vereséget szenvedett.

Az E csoportban az eddig mindössze két gólt kapó Ajax és a Bayern München összecsapásának a csoportelsőség volt a tétje.

A szemtelenül fiatal holland csapat (az Ajaxé a legfiatalabb átlagéletkorú csapat a BL-ben) agresszívan kezdett, és egészpályás letámadással megpróbálta zavarba hozni a Bayern védőit. A felvállalt bátor támadófocinak azonban volt egy hátulütője: labdavesztés esetén óriási bejátszható terültek nyíltak meg a vendég támadók előtt, akik már az első percekben több veszélyes helyzetet kialakítottak, és a 13. percben Lewandowski góljával a vezetést is megszerezték.

Az Ajax mezőnyfölényben játszott, 60 százalék fölött birtokolta a labdát, de komoly gólszerzési lehetősége nem adódott (Van De Beeknek volt egy fejese, de pont középre ment), a Bayern viszont remekül kontrázott. A 27. percben könnyen meglehetett volna a második német gól, de egy végletekig kijátszott akció végén Lewandowski belerúgta a labdát Onana kapusba.

A második félidőben fokozódott a hazai nyomás, az Ajax főleg a két szélen okozott gondokat a Bayernnek. A 62. percben Van De Beeket ugratták ki a tizenhatoson belül, a holland középre adott, ahol a teljesen üresen érkező Tadic közvetlen közelről a kapuba passzolt.

A 66. percben Lewandowski alig pár méterről fejelhetett, de Onana valami hihetetlen bravúrral visszanyúlt, és kiütötte a léc alá tartó labdát. Két perccel később megfogyatkozott az Ajax, miután Wober nyújtott lábbal elkaszálta Goretzka bokáját, amiért a bíró azonnali piros lapot adott.

Nem sokáig voltak azonban emberhátrányban a hollandok, a 75. percben ugyanis Müller fejberúgta Tagliaficót, akinek folyt a vér a felszakadt fejbőréből. Müllert - Woberhez hasonlóan - a bíró egyből kiállította.

A 80. percben Boateng elkésett belépője miatt tizenegyeshez jutott az Ajax, amit Tadic védhetetlenül bombázott a jobb felső sarokba. A 86. percben a Bayern is tizenegyest kapott, ezt többszöri megtorpanás után Lewandowski lőtte a kapuba, majd a 90. percben a csereként beállt Coman is betalált. A végén a bíró hét percet hosszabbított, ami alatt Tagliafico góljával egyenlített az Ajax, de a 3-3-as döntetlennel is a Bayern lett a csoportelső.

A meccs összefoglalója itt.

A csoportküzdelmek utolsó játéknapján már csak egy hely volt kiadó a nyolcaddöntőbe: az F csoportban a Sahtar Donyeck és az Olympique Lyon egymás ellen dönthette el, hogy melyikük jut tovább a Manchester City mögött. A meccsen a Sahtar szerzett vezetést, de a végig jobban játszó Lyon a második félidőben Fekir góljával egyenlített, így a franciák lesznek ott a nyolcaddöntőben. A másik meccsen a Manchester City Sané duplájával 0-1-ről fordítva 2-1-re nyert a Hoffenheim ellen.

A H csoportban a Valencia 2-1-re verte a Manchester Unitedet, amely így a második helyen jutott tovább a Young Boys vendégeként szintén 2-1-s vereséget szenvedő Juventus mögött.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 6. (utolsó) forduló:

E csoport:

Benfica (portugál)-AEK Athén (görög) 1-0 (0-0)

----------------------------------------------

gól: Grimaldo (88.)

piros lap: Galanopulosz (87. - AEK Athén)

Ajax Amsterdam (holland)-Bayern München (német) 3-3 (0-1)

---------------------------------------------------------

gól: Tadic (61., 82. - a másodikat 11-esből), Tagliafico (95.), illetve Lewandowski (13., 86. - a másodikat 11-esből), Coman (90.)

piros lap: Wober (67.), illetve Müller (75.)

A csoport végeredménye: 1. Bayern München 14 pont, 2. Ajax 12, 3. Benfica 7, 4. AEK Athén 0

F csoport:

Manchester City (német)-Hoffenheim (német) 2-1 (1-1)

----------------------------------------------------

gól: Sane (45+1., 61.), illetve Kramaric (16. - 11-esből)

Sahtar Donyeck (ukrán)-Olympique Lyon (francia) 1-1 (1-0)

---------------------------------------------------------

gól: Moraes (22.), illetve Fekir (65.)

A csoport végeredménye: 1. Manchester City 13 pont, 2. Olympique Lyon 8, 3. Sahtar Donyeck 6, 4. Hoffenheim 3

H csoport:

FC Valencia (spanyol)-Manchester United (angol) 2-1 (1-0)

---------------------------------------------------------

gól: Soler (17.), Jones (47., öngól), illetve Rashford (87.)

Young Boys (svájci)-Juventus (olasz) 2-1 (1-0)

----------------------------------------------

gól: Hoarau (30., 68. - az elsőt 11-esből), illetve Dybala (80.)

A csoport végeredménye: 1. Juventus 12 pont, 2. Manchester United 10, 3. Valencia 8, 4. Young Boys 4

korábban:

G csoport:

Real Madrid (spanyol)-CSZKA Moszkva (orosz) 0-3 (0-2)

-----------------------------------------------------

gól: Csalov (37.), Scsennyikov (43.), Sigurdsson (73.)

Plzen (cseh)-AS Roma (olasz) 2-1 (0-0)

--------------------------------------

gól: Kovarik (62.), Chory (72.), illetve Ünder (68.)

piros lap: Pellegrini (92. - AS Roma)

A csoport végeredménye: 1. Real Madrid 12 pont, 2. Roma 9, 3. Plzen 7, 4. CSZKA Moszkva 7

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény döntött.