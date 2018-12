Juhász Roland: Bizonyítottuk, hogy helyünk van az Európa-ligában

A MOL Vidi 2-2-s döntetlent játszott az angol Chelsea ellen az Európa-liga csoportkörének utolsó fordulójában. A bravúros eredményt sajnos keserédessé teszi az, hogy a csoport másik meccsén a BATE 3-1-re győzött a PAOK Szaloniki otthonában, így a magyar bajnok kiesett. Az eseményeket az érintettek is vegyes érzésekkel értékelték.

A fantasztikus gólt szerző Loic Nego a remek gólja ellenére sem volt boldog:

"Számomra ez a döntetlen nem fantasztikus, hanem jó. A győzelem az lett volna. Ma fizettük meg a BATE elleni vereség árát, és ilyen a labdarúgás, mert továbbjuthattunk volna. Örülök a gólomnak, de a legfontosabb a csapat, az nem számít, ki talált be. Most rajtam volt a sor, holnap már máson lesz. Megköszönöm az összes csapattársamnak, nem csak Milanovnak, hiszen nagyon sokat küzdöttünk, hogy eljussunk idáig, és szerintem mindenki büszke lehet ránk."

A Vidi kapusa, Kovácsik Ádám a két szabadrúgásról is beszélt:

Összességében jó futballélményt adtunk a szurkolóknak, sajnáljuk, hogy a másik meccs nem alakult jól, mi mindent megtettünk. Szereztünk hét pontot, úgyhogy szerintem egy pozitív európai őszön vagyunk túl. Felvettük a Chelsea-vel a versenyt, jól játszottunk, voltak helyzeteink, emelt fővel jöttünk le a pályáról. Az első szabadrúgásnál talán hamarabb is elindulhattam volna, de akkor lehet, hogy Willian visszarúgja a helyemre, ami a kapus oldala. A másodiknál pedig nincs miről beszélni, az Giroud extrán lőtte, hiába beszéltük meg Fiola Attilával, hogy fusson oda, szóval gyakorlatilag bármit csinálhattam volna, nem érem el."

A csapatkapitány Juhász Roland szerint bizonyította a Vidi, hogy helye van az európai kupasorozatokban:

"Örülök, hogy megélhettem ezt a sorozatot a Vidivel a pályán. Az első meccset leszámítva helyt állt a csapat, amiatt van egy kis hiányérzetem. De mindkét PAOK és Chelsea elleni mérkőzésen bizonyítottuk, hogy okkal voltunk itt az Európa-ligában. Félidőben tudtuk a másik meccs eredményét, de próbáltunk nem arra koncentrálni, persze picit engem is meglepett, reméltük, hogy a PAOK ennél komolyabban veszi. Viszonylag kevés játékossal játszottuk végig ezt az őszt, és bár van még egy meccsünk vasárnap, mindenképpen jól helyt álltunk ősszel. Jó a hangulat az öltözőben és a pályán is, a szervezettségünkön is látszik, hogy ez már egy összeszokott csapat. Tavasszal már csak két sorozatra kell koncentrálnunk, reméljük, sikerül az előzőhöz hasonlóan eredményes szezont zárnunk."

Marko Nikolics vezetőedző is büszke a csapatára:

"Jó meccset játszottunk, büszke vagyok a fiúkra. Nyerhettünk volna egy nagy csapat ellen, bátrak voltunk, nem tiszteltük őket túlzottan. Szépen zártuk a csoportkört, de sajnos ez most nem volt elég a továbbjutáshoz. Sok emlékezetes pillanatunk volt az elmúlt öt hónapban, 14 európai meccsünk volt idén, nem tudok kiemelni egyet. Szeretném, hogy a mentalitásunk megmaradjon. Erős csoportban voltunk, jó eredmény a 7 pont, mi szereztünk egyedül pontot a Chelsea ellen. De mostantól már vasárnapra kell koncentrálnunk, energizálnunk kell magunkat, de persze ezt nem könnyű háromnaponta újra összehozni."

A Chelsea világbajnok támadójának, Olivier Giroud-nak nagyon tetszett honfitársa gólja: