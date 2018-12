A Vidi büszke lehet, mert csak ők szereztek pontot a klasszis Chelsea ellen

Véget ért a MOL Vidi FC európai kupakalandja. A játékosok és a szakmai stáb is büszke lehet a megszerzett hét pontra, a PAOK elleni két győzelemre és a Chelsea ellen mutatott játékra is - mindkét meccsen. Abban a főszereplők is egyetértenek, hogy a BATE ellen úszott el a továbbjutás lehetősége, de Székesfehérváron mernek nagyot álmodni és van is mire alapozni.

A Vidi a Chelsea ellen abban a tudatban lépett pályára, hogy csak akkor juthat tovább, ha több pontot szerez, mint a BATE a PAOK otthonában.

A Groupama Aréna szép lassan megtelt, előbb a vendégszektort töltötték meg a hazai és az angol Chelsea-drukkerek, majd jöttek a magyarok is.

A Vidi kezdőjében a BATE elleni meccshez képest egy változás történt, Boban Nikolov kezdett Pátkai Máté helyén.

A Chelsea-kezdőben ott volt Fabregas, Willian, Morata vagy éppen Ross Barkley.

Az első kellemetlen hír a 18. percben érkezett, a BATE ugyanis megszrezete a vezetést, majd a 30. percben a Chelsea is betalált, Willian volt eredményes egy szabadrúgás után.

Két perc múlva viszont máris egyenlített a Vidi, Huszti szöglete után Ampadu fejelt a saját kapujába.

Az első játékrészben még Nego lövése után védett nagyot Caballero, de a szünetben csak a Vidi helytállásának örülhettünk, mert a fehérorosz együttes már 3-0-ra vezetett Szalonikiben.

A második félidőben harcosan érkezett a Vidi a pályára, amelynek meg is lett az eredménye: előbb Stopira fejelt egy szöglet után kapu fölé, majd Nego meglőtte az Európa-liga idei kiírásának egyik legszebb gólját: Milanov beadása után kapásból bombázott a tehetetlen Caballero kapujába.

A folytatásban kicsit felcsillant a remény, a BATE emberhátrányba került, a PAOK pedig szépített, ám többre nem futotta az erejéből, ráadásul Giroud a 75. percben szabadrúgásból egyenlített (2-2.)

A Vidi végül fantasztikus döntetlennel zárta nem mindennapi kupakalandját, jogosan szólt a „szép volt, fiúk" a lefújás után, a sajtótájékoztatón pedig mindkét edző dicsérte a fehérvári csapatot. Teljes joggal, hiszena kupakörben szerzett hét pontjára büszke lehet a piros-kék alakulat - korábban ennyit még egyetlen magyar gárda sem gyűjtött a BL, vagy El-csoportkörében.

„Gratulálok a játékosaimnak, akik a szerdai ígéretem szerint az utolsó percig küzdöttek és harcoltak. Talán nyerhettünk volna, de így is egyetlen csapatként szereztünk pontot a Chelsea ellen. Tudtuk, hogy áll a másik meccs, de mindenki úgy harcolt, mint egy őrült, helyenként tökéletes volt a játékunk. A vége miatt nagyon büszke vagyok a csapatra, de sajnos haszontalan volt a küzdelem. Mindenki kihúzhatja magát amiatt, amit nyár óta építgettünk, de teljesen elégedettek nem lehetünk, mert a következő lépés sajnos nem jött össze" – mondta Marko Nikolic.

A Vidi edzője elmondta, szeretné, ha minden évben európai csoportkörben szerepelhetne a csapata, ezzel a hozzáállással pedig ez egyáltalán nem lehetetlen.Ahogy a vasárnapi, bajnoki győzelem sem, amikor a Ferencváros csapatát fogadják az utolsó őszi meccsen.

Nikolic elégedett a megszerzett hét ponttal, majd beszélt a bombagólt szerzett Negóról is, aki szerinte jövőre is a Vidi játékosa lesz. A másik meccs eredményét már a szünetben is tudták, de nem ezzel foglalkoztak, hanem próbáltak nyerni a Chelsea ellen.

„Boldog vagyok Fehérváron, bajnoki címet szereztünk, bejutottunk a csoportkörbe, elkészült az új stadionunk. Jó lenne ötévente három-négy alkalommal csoportkörbe kerülni, nem pedig tízévente egyszer. Az UEFA-együtthatónk is nagyot nőtt, jövőre elméletileg könnyebb dolgunk is lehet, jó irányba halad a klub." – tette hozzá Nikolic.

Az ellenfél trénere, Maurizio Sarri is elégedett volt saját csapatával, főleg ahogy a Vidi második góljára reagáltak a játékosai.

„Nagyon jó csapat a Vidi, főleg a védekezése nagyon erős, ahogy ezt már Londonban is láthattuk" – mondta Sarri, aki Kovács István játékát emelte ki külön, aki ezúttal csereként lépett pályára.

"Edzéseken lőttem már nagy gólokat, hasonlókat is, de eddig ez volt életem legszebb gólja. Olivier Giroud is megdicsérte.Beszéltünk is pár mondatot a lefújás után, gratuláltunk egymásnak a gólokhoz, én persze a világbajnoki cím miatt is. Fantasztikus gólt szerzett. Beszéltem David Luizzal is, őt még Párizsból ismerem, találkoztunk pár alkalommal" - mondta a meccs hőse, Loic Nego.

"Egyelőre nem tudok sikerként tekintenie az Európa-liga szereplésünkre. Voltak szép dolgok, megmutattuk, mire vagyunk képesek, de a kiesésünk miatt nem okolhatunk mást, csakis magunkat, a BATE elleni két fájó vereség nem fért bele. Szomorú vagyok, hogy a további küzdelmeket már csak a tévéből nézhetjük majd. Sok gondot okoztunk a Chelsea-nek, mert bár náluk volt többet a labda, méltó ellenfelei voltunk az angol sztárcsapatnak. Sajnos remek játékosok alkotják a keretüket, ezt mutatja a két szabadrúgásgól is. Sajnálom, hogy a BATE viszonylag könnyen nyerte meg a maga meccsét, így kiestünk.

Vasárnap fontos rangadó vár ránk az éllovas Ferencváros ellen, most már arra kell koncentrálnunk. Biztos vagyok benne, hogy készen állunk majd az összecsapásra, ahol szeretnénk győzelmet ünnepelni. Lépésről lépésre haladunk, most pihenünk egy kicsit. A Fradi elleni meccs majdnem olyan különleges lesz, mint a Chelsea elleni, de én minden találkozón nyerni akarok, ebben nem lesz különbség. Jövőre is jó lenne a Bajnokok Ligájában vagy az Európa-ligában szerepelni a Vidivel, boldog vagyok Fehérváron."

„Szomorú vagyok a döntetlen miatt, hiszen kiestünk, de sajnos a győzelem sem lett volna elég. Félidőben tudtuk, hogy nagyon vezet a BATE, de próbáltuk megnyerni a meccset, már csak a nézők miatt is. Sajnos nem sikerült, de büszke vagyok a csapatra. Sokat nem volt nálunk a labda, próbáltunk kontrázni, de két szabadrúgásból is betaláltak. A két BATE elleni meccset elrontottuk, ez végzetesnek bizonyult. Jó volt a Chelsea ellen szerepelni, de nagyon elfáradtam, a Fradi ellen az utolsó tartalékokat kell elővenni" – mondta a csapat védője, Fiola Attila.

"Félidőben kaptuk a hírt, hogy 3-0-ra vezet a BATE, amely nyilván rosszul érintette a csapatot, hiszen úgy éreztük, hogy jó úton haladunk, és lehet esélyünk a bravúrra a Chelsea ellen. Természetesen csalódottak vagyunk, hogy nem sikerült a továbbjutás, de összességében a hét ponttal és az európai kupaszereplésünkkel szerintem nem lehetünk elégedetlenek" - mondta Kovácsik Ádám, aki a Chelsea két góljáról is beszélt.

"Willian lövésénél talán hamarabb is elindulhattam volna, de akkor lehet, hogy visszarúgta volna a helyemre. A másodiknál nincs miről beszélni, Giroud elképesztően bevágta, hiába beszéltük meg előre Fiola Attilával, hogy fusson oda a gólvonalra, semmi esély nem volt a hárításra."

A Chelsea játékosai a londoni meccshez hasonlóan ezúttal sem erőltették meg magukat, mosolyogva utasították vissza az újságírók érdeklődését. A dán Andreas Christensen viszont hatalmas meglepetésre megállt egy rövid értékelésre az Origónak.

„Nyerni szerettünk volna, de nagyon hideg volt, és a pálya talaja sem könnyítette meg a helyzetünket, nehéz volt folyamatos játékot kialakítani. A Vidi ezúttal is nagyon keményen harcolt, és összességében megérdemelte a döntetlent. Fontos számunkra az Európa-liga, minden találkozó után győztesen akarjuk elhagyni a pályát" – mondta sietve a hátvéd.

Cesc Fabregas az angol újságíróknak nyilatkozott, de elcsíptünk néhány gondolatot a spanyol világ- és Európa-bajnok játékostól, aki élesen bírálta a játékvezetőt.

„Ilyen gyenge bíráskodást talán még egész karrierem során nem tapasztaltam, nagyon rosszul vezette a meccset a játékvezető, döntő szerepe volt abban, hogy a végén feszültté vált a találkozó. Szerettük volna hibátlanul zárni a csoportkört, de nagyon rossz volt a talaj, így nem tudtuk a saját játékunkat játszani, ráadásul a Vidi is nagyon harcias volt. A továbbjutásnak viszont örülök, és annak is, hogy megőriztük a veretlenségünket."

A Chelsea támadója, Olivier Giroud szépségdíjas gólt lőtt szabadrúgásból, ám Loic Nego találata még neki is elnyerte a tetszését.

"El kell ismerni, a második magyar találat nagyon szépre sikeredett. Érezhető volt, hogy veszélyes lesz a támadás, de arra talán senki nem számított, hogy Nego kapásból ekkora bombagólt lő majd. Rapszodikus volt a mérkőzés, és a csapatok játéka is hullámzott, így összességében szerintem igazságos a döntetlen."

A Vidi európai kupakalandja tehát véget ért, szégyenkezésre, vagy szomorúságra azonban nincs oka a fehérvári együttesnek, amely felejthetetlen élményekkel ajándékozta meg a magyar szurkolókat.