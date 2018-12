Mourinho visszatérhet az Interhez, Pogba is távozhat Manchesterből

Az Express értesülése szerint José Mourinho visszatérhet a korábbi sikerei helyszínére, az Internazionale együtteséhez, ráadásul a Manchester United elnöksége megváltoztatta az álláspontját a csapat egyik legnagyobb sztárjával, Paul Pogbával kapcsolatban is, a francia középpályáshoz már nem ragaszkodik az angol csapat.

Az utóbbi hónapokban egyre többet lehetett hallani, hogy a portugál menedzser, José Mourinho távozik a Manchester United együttesétől, külföldi lapinformáció szerint pedig már azt is tudni lehet, mi lesz a következő állomáshelye. Mourinhót ugyanis szívesen látná újra a kispadon az Inter, amellyel Bajnokok Ligáját is nyert, ráadásul az Inter jelenlegi mestere, Luciano Spaletti alatt is rezeg a léc.

Nem az edzőváltás lehet az egyetlen változás a Manchester Unitednél, ugyanis a Mirror szerint az MU vezetői már nem ragaszkodnak annyira Paul Pogbához, januárban a klub minden ajánlatot meghallgat a játékosért. Az már más kérdés, hogy a lap szerint egyelőre konkrét ajánlat nem futott még be a világbajnok francia középpályásért.

Pogbával kapcsolatban a Juventust és a Barcelonát emlegették legtöbbször az utóbbi időben, a hírek szerint úgy néz ki, a korábbi klubja, a Juventus lehet a befutó, aki Alex Sandrót is odaadná, természetesen nem kevés pénz mellett a klasszis labdarúgóért.