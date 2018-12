Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata, az RB Leipzig hazai pályán 4-1-re legyőzte a Mainzot a német labdarúgó-bajnokság 15. fordulójának vasárnapi játéknapján.

A lipcseiek nyolc mérkőzés után is veretlenek hazai pályán a Bundesligában. Mindkét magyar válogatott játékosuk, a kapus és a csapatkapitány is végig a pályán volt, klubtársaik közül Yussuf Poulsen és Timo Werner is két gólt szerzett.