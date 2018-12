Cristiano Ronaldo visszatér Madridba

Hétfő délben a svájci Nyonban kisorsolták a 2018/2019-es Bajnokok Ligája-szezon nyolcaddöntőinek párosításait. A csoportkör alakulása után nehéz lett volna unalmas párharcokat összehozni, nem is sikerült. A leginkább várt összecsapások az Atlético Madrid-Juventus, a Paris Saint-Germain-Manchester United és a Liverpool-Bayern München lesznek. Folytatás februárban.

Csoportelsők: Borussia Dortmund, Barcelona, Paris Saint-Germain, Porto, Bayern München, Manchester City, Real Madrid, Juventus.

Csoportmásodikak: Atlético Madrid, Tottenham, Liverpool, Schalke, Ajax, Lyon, Roma, Manchester United.

Mivel a csoportmásodikak között is nagynevű klubok szerepeltek, garantált volt, hogy már a nyolcaddöntőben izgalmas párosítások fognak összejönni. A sorsolás csak annyiból volt kötött, hogy a legjobb 16 között még nem találkozhatnak azonos csoportból vagy országból való csapatok.

Megúszta a Barca és a Real

A háromszoros BL-címvédő Real Madrid csoportelsőként jutott tovább, mégis keserű szájízzel, mivel az utolsó CSZKA Moszkva oda-vissza megverte, ráadásul az utolsó fordulóban a Bernabéuban aratott 3-0-s sikerrel a klubtörténelem legnagyobb hazai vereségét mérte a Realra az európai kupaporondon. Az október végi edzőváltás után úgy tűnt, hogy Santiago Solari képes lehet egyenesbe hozni a csapatot, de a Real vele is csak szenved - a legutóbbi két fordulóban csak 1-0-ra verték a kieső helyen álló Huescát és Rayo Vallecanót -, így valószínűleg egy pillanatra mindenki fellélegzett, amikor a holland Ajaxot húzták melléjük.

A Barcelona egy erős csoportból jutott tovább nagyon simán, köszönhetően elsősorban Messi remeklésének, aki hat góljával második a sorozat góllövőlistáján Lewandowski mögött. Ha ő GOAT-módba kapcsol (Messit GOAT-nak szokás becézni, ami röviden greatest of all time, vagyis minden idők legjobbja), akkor bármeddig eljuthatnak a katalánok, de a Realhoz hasonlóan nekik is volt gondjuk bőven az ősszel. Februárig még bőven van idő javulni, de a Lyon legyőzése nem kellene, hogy gondot okozzon, legyen bármilyen formában is a csapat akkor.

PSG-ManUnited

A kaotikus halálcsoportból végül a Paris Saint-Germain jött ki győztesen, amelyet a Liverpool elleni idegenbeli vereség után a világ egyik legelismertebb futballszakírója, Jonathan Wilson is kritizált, mondván semmi látszata Thomas Tuchel munkájának. Ez még az első fordulóban történt, és bár utána is szenvedtek Neymarék (oda-vissza iksz a Napolival), az ősz legfontosabb meccsén, igen meggyőző játékkal verték a tavalyi döntős Liverpoolt, így meglett a csoportelsőség. A PSG-től már tavaly is mindenki a BL-címet várta, de a nyolcaddöntőben csúnyán leszerepeltek a Real Madrid ellen. Most egy fokkal könnyebb dolga lesz a Manchester Uniteddel, amely negatív rekordokat döntöget idén, a bajnokságban közelebb a kieső zóna, mint az első hely, a BL-ben pedig csak épphogy továbbverekedte magát. José Mourinhót rengeteg kritika éri, hogy semmiféle kockázatot nem hajlandó felvállalni, most azonban muszáj lesz, ha nem akar úgy járni, mint tavaly a Sevilla ellen, amikor szégyenszemre az Old Traffordon elszenvedett vereség miatt már a legjobb 16 között búcsúzott.

A bukottak párharca

Massimiliano Allegrivel a Juventus évek óta Európa elitjébe tartozik, vagyis instant esélyese a BL-nek, erre most nyáron megkapta az ötszörös BL-győztes Ronaldót is a csapatába. A portugál csak egy gólt szerzett a csoportkörben, de 2016 óta jellemző, hogy ő inkább az egyenes kieséses szakaszra tartogatja magát, arra az időszakra, ami a leginkább számít. A nyolcaddöntőben egyik kedvenc ellenfele, az Atlético Madrid ellen bizonyíthat, amelynek eddig31 meccsen 22 gólt lőtt. A madridiakat még most is sokan lekezelik, pedig nem kéne, az elmúlt öt évben kétszer is BL-döntőt játszottak, idén pedig extra motivációt jelenthet nekik, hogy hazai pályán, a Wanda Metropolitanóban játsszák a finálét. A párharcot Twitteren már most elkezdték a "bukottak párharcaként" emlegetni, utalva arra, hogy az utóbbi években mindkét csapat két-két döntőt veszített.

Guardiola fellélegezhet, Klopp belehúzott

A Manchester City a Lyon elleni hazai vereséggel kezdte a BL-t, utána viszont hihetetlen sorozatba kezdett, minden sorozatot figyelembe véve 16 meccsen át maradt veretlen, a nagy menetelés a Chelsea elleni bajnoki vereség alkalmával szakadt meg. Pep Guardiolától mindenki azt várja, hogy 2011 után ismét a csúcsra érjen, de amióta elhagyta a Barcelonát, nemhogy a végső győzelem, de még a döntő sem jött össze soha. Tavaly Jürgen Klopp Liverpoolja ütötte ki a manchesterieket a negyeddöntőben, ami valószínűleg idén is meg lesz nekik, a 16 között ugyanis a Schalkéval találkoznak.

A Premier League-ben még veretlen, de a BL-ben igen rossz teljesítményt nyújtó Liverpool a Bayern Münchennel játszik, amely az utolsó fordulóban egy fordulatos meccsen szerezte meg a csoportelsőséget az Ajaxszal szemben. Az Atlético-Juventus és a ManUnited-PSG mellett ez tűnik a legkiszámíthatatlanabb párharcnak. A kérdés leginkább az, hogy melyiküknek nagyobb prioritás a BL. Kloppék idén egyértelműen a bajnokságra fókuszálnak, amit 1990 óta nem nyert meg a Liverpool, a Bayern pedig 9 pontos lemaradásban van a Bundesligát vezető Dortmunddal szemben.

Klopp legutóbb 2013-ban játszott a Bayern ellen a Dortmund vezetőedzőjeként. Pont a BL-döntőben, amit 2-1-re elveszített csapatával.

A csoportgyőztesek kezdenek majd idegenben, az első meccseket február 12-13-án és 19-20-án játsszák, a visszavágókat március 5-6-án, és 12-13-án rendezik. A döntőnek a madridi Wanda Metropolitano Stadion ad otthont június elsején.

A csoportkörrel ellentétben a nyolcaddöntőtől már a videobírót is használni fogják a BL-ben.

Párosítások

Schalke-Manchester City

Atlético Madrid-Juventus

Manchester United-PSG

Tottenham-Dortmund

Lyon-Barcelona

Roma-Porto

Ajax-Real Madrid

Liverpool-Bayern München