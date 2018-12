Ibrahimovic eldöntötte, hol folytatja a pályafutását

Zlatan Ibrahimovic meghozta döntését, mely szerint a következő idényben is az észak-amerikai profi labdarúgóligában szereplő Los Angeles Galaxy játékosa lesz.

A 37 éves svéd klasszis - hol máshol - közösségi oldalán jelentette be a nagy hírt. A videóban Ibrahimovic a Galaxy öltözőjében áll, miközben a vele kapcsolatban az elmúlt hetekben, hónapokban felröppent átigazolási pletykákat halljuk, a videó végén azonban választ kapunk a kérdésre: #zLAtan olvashatjuk, de a kisfilm alatt olvasható "MLZ I'm not done with you yet", azaz "Major League Zlatan, még nem végeztem veled".

MLZ Im not done with you yet pic.twitter.com/1F68siOV16 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) December 17, 2018

A korábban az Ajaxban, az Interben, az AC Milanban, a Barcelonában, és a Manchester Unitedben is megfordult svéd sztár 2018 márciusában igazolt az MLS-ben szereplő Los Angeles Galaxyhoz, ahol az első meccsen letette a névjegyét, majd 27 mérkőzésen szerzett 22 góljával a második helyen zárt a góllövőlistán a később bajnok Atlanta csatára, Josef Martínez mögött. A Galaxy azonban lemaradt a rájátszásról, és rögtön el is indultak a találgatások, hol folytatja a még mindig kirobbanó erőben lévő klasszis.

A pakliban benne volt a Real Madrid, illetve korábbi csapatai közül a Manchester United és az AC Milan is. Az olasz klub neve hangzott el a legtöbbször, de a piros-feketék november végén úgy nyilatkoztak, nem tartanak igényt a svéd szolgálataira.

Azok után pedig, hogy hétfőn aláírta új szerződését Los Angelesben, végleg pont került az ügy végére.