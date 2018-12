Cristiano Ronaldo akkor is ellopja a show-t, ha labdába sem rúg

A Real Madrid másodszor is címet védett a Bajnokok Ligájában, melyet követően Cristiano Ronaldo és Zinadine Zidane is otthagyta a csapatot. Angliában Pep Guardiola Manchester Cityje ellen senkinek nem volt orvossága, ahogyan a La Ligában a Messi és Suárez vezette Barcelona ellen sem. Az egyéni díjak szempontjából viszont 2018 Luka Modric éve volt. Év végi visszatekintőnkben ezúttal a nemzetközi futball legfontosabb eseményeit gyűjtöttük egy csokorba.

Kétszeres madridi címvédés után váratlan távozók

A csoportkörből az Atlético Madridot leszámítva minden nagy továbbjutott, közte az öt angol, akikről azt gondoltuk, hogy hosszú évek után ismét átveszik az uralmat a BL fölött, a nyolcaddöntőben azonban az ötből három is elbukott. José Mourinho nullakockázatú Manchester Unitede a Sevilla ellen esett ki, amely az Old Traffordon aratott 2-1-es sikerével 1958 után először jutott a legjobb nyolc közé. A Tottenham 168 percen át lefocizta a Juventust, a maradék 12 percben viszont a torinóiak négy gólt rúgtak, így összesítésben 4-3-ra nyertek. A Chelsea-nek esélye sem volt Messi ellen, az argentin két meccsen három gólt szerzett, a Barca pedig 4-1-gyel ment tovább. A Manchester City a Baselt, a Liverpool a Portót győzte le nagyon simán.

A negyeddöntők legjobban várt összecsapása a Real Madrid-PSG volt, amely Ronaldo és Neymar rivalizálásra volt kihegyezve. A brazil villogott, csapata legjobbja volt, úgy játszott, ahogy azt várták tőle, amiért igazolták, eközben Ronaldót észre sem lehetett venni, a labdával is csak ritkán találkozott, mégis ő volt az, aki eldöntötte a párharcot.

A Real az első meccsen három gólt lőtt Torinóban a Juventusnak, amelyek között ott volt Ronaldo ollózós gólja, amit később a BL-szezon legszebbjének választottak. A gól után az olasz közönség állva tapsolta Ronaldót, aki állítólag ekkor döntötte el, hogy nyáron a Juventushoz szerződik. A visszavágón a Juventus megcsinálta a lehetetlent, 60 perc alatt hármat lőtt a Bernabéuban, és visszajött a párharcba. A 93. percben Buffon pirosat, a Real tizenegyest kapott, amit négy perccel később Ronaldo kíméletlenül bombázott a felső sarokba.

Jürgen Klopp gegenpresszingje, azaz az ellenfél folyamatos visszatámadása szétzilálta a legyőzhetetlennek hitt Manchester Cityt, így végül a Liverpool kettős győzelemmel jutott az elődöntőbe. A Roma a sorozat legnagyobb meglepetését okozva 4-1-es hátrányból fordított és jutott tovább a Barcelona ellen.

Az elődöntőben a Liverpool 5-0-ra vezetett a Roma ellen az Anfield Roadon, de az utolsó tíz percben két gólt kapott, ami kényelmetlen pillanatokat okozott a visszavágón, amelyet a Roma 4-2-re nyert meg. A párharc 13 gólt hozott, de mindössze egy találat döntött, a Liverpool javára. A Real mindkét meccsen hátrányba került a Bayern ellen, viszont mindkétszer fordított, ezzel saját magát a döntőbe, Jupp Heynckest a nyugdíjba küldte.

A döntőt rosszul kezdte a Real, de túlélte a Liverpool rohamait, ráadásul az első félóra végén Szalah Sergio Ramosszal vívott emlékezetes párharca után megsérült, onnantól kezdve pedig meg volt lőve az angol csapat.

Karius bakija után Benzema szerzett vezetést, amire még volt válasza Kloppéknak, Bale ollózós góljára viszont nem, sőt, Karius egyszer még be is védte a walesi lövését, így 3-1-es Real-győzelem lett a vége. A 2016 januárjában kinevezett Zinédine Zidane 12 párharcot játszott le a BL egyenes kieséses szakaszában, és mindet megnyerte. A Real harmadszor is csúcsra ért, azonban öt nappal a siker után Zidane váratlanul beadta a felmondását Florentino Pérez klubelnöknek.

Mindenki tudta, de senki nem sejtette

A Bajnokok Ligája döntője után elszólta magát, de senki nem sejthette igazán, hogy Cristiano Ronaldo is elhagyja a Real Madridot. Nagyon jó volt a Real Madridban játszani – mondta a lefújás után a portugál, majd később próbált terelni, hogy most az ünneplésen van a hangsúly, de ahogy a portugál válogatott kiesett a világbajnokságról, felpörögtek az események.

Florentino Pérez klubelnök viszonya egy átigazolás miatt megromlott Zinedine Zidane-nal, mire Ronaldo jelezte, hogy ő sem szeretne maradni. Aki pedig nem akar a Real Madrid játékosa lenni, az lehet akármekkora sztár, nem fogják marasztalni.Ronaldo kivásárlási árát levitték 120 millió euróra, a Juventus végül 105-öt fizetett a Madridnak.

CR összesen 16 trófeát nyert a Reallal, köztük négy BL-t, és 438 meccsen 451 gólt szerzett. A Juventusban négy bajnokit kellett várni az első góljára, de a 15. meccse után már tíz fölé került, a Bajnokok Ligájában viszont tőle nem megszokott módon csak egy góllal zárta a csoportkört.

A portugál átigazolása felpezsdítette a Serie A-t, még többen kíváncsiak a Juve bajnoki meccseire, így Torinóban és a többi városban is nagyobb az érdeklődés a pontvadászat. Ronaldo egy közelmúltban adott interjúban elmondta, szívesen látná Messit is Olaszországban, de az argentin klubváltására nem vennénk mérget.

A Premier League lett Guardiola új játszótere

Az angol labdarúgó-bajnokság 2017/18-as szezonjában a Manchester City toronymagasan kiemelkedett a mezőnyből, így nem az volt a kérdés, hogy melyik együttes nyeri az aranyérmet, hanem hogy Pep Guardiola hány rekordot dönt meg csapatával, és sikerül-e megismételnie az Arsenal 2003/04-es veretlen szezonját. Utóbbi végül nem jött össze, a Liverpool az Anfiled Roadon (4–3), a Manchester United az Etihadban (2–3) győzte le a kékmezeseket, a két vereség és a négy döntetlen mellett viszont 32 győzelmet számlált az együttes, amely új Premier League-rekord lett, akárcsak a megszerzett 100 pont, valamint a 106 rúgott gól és a +79-es gólkülönbség is.

A bajnoki cím mellé a Ligakupát is begyűjtötte az együttes, a döntőben az Arsenalt verték simán, 3-0-ra. Az FA-kupában viszont hatalmas meglepetésre a harmadosztályú Wigan a legjobb 16 között megálljt parancsolt Agüeróéknak, és ahogyan korábban már megírtuk, a BL-ben sem tudtak maradandót alkotni. A PL legjobb játékosának némi meglepetésre nem Kevin de Bruyne-t, hanem a liverpooli Mo Szalahot választották, aki a góllövőlistán is az élen végzett, 32 találattal.

Messi vezérletével tarolt a Barcelona

Spanyolországban az Atlético ezúttal is megtörte a két óriás hegemóniáját, igaz, csak félsikerrel: a városi rivális Realt megelőzte, a Barcelona azonban így is 14 pontot vert az ezüstérmes Simeone-csapatra. Ráadásul a Barca nagyon közel volt ahhoz, hogy veretlenül nyerje meg a La Ligát, az utolsó előtti, 37. fordulóban azonban a korábbi újpesti közönségkedvenc, Enisz Bardi duplájának is köszönhetően a Levante hatalmas meglepetésre 5-4-re legyőzte a katalánokat. Akiket egyébként Neymar távozása utána sokan féltettek, ám nélküle is megállíthatatlan volt a Barca támadógépezete: Suárez 25, Messi 34 gólt termelt – utóbbi ezzel a gólkirálynak járó Pichichi-trófeát is elnyerte. Nagy távozója azonban a Barcelonának is akadt: 22 év után elhagyta az együttest Andrés Iniesta, aki Japánba igazolt levezetni.

A két El Clásciót érdemes még megemlíteni, a Santiago Bernabéuban 3-0-ra nyert a gránátvörös-kék alakulat, a Camp Nouban pedig 2-2-t játszottak egymással a csapatok. A kupában is Ernesto Valverde csapata örülhetett, a fináléban 5-0-ra ütötte ki a Sevillát.

2018 Modric éve volt

Luka Modric a Liverpool ellen zsinórban harmadik Bajnokok Ligáját nyerte a Real Madrid játékosaként, majd a horvát válogatottal világbajnoki döntőben szerepelhetett az oroszországi tornán. Az ellenfelek tekintetében könnyen lehet, hogy decemberben ezeknél is nagyobb sikert aratott, ugyanis övé lett az Aranylabda is. Hogy ez pontosan mit jelent? 2007 óta (akkor a brazil Kaká nyert) nem nyerte meg más a France Football díját, mint Cristiano Ronaldo vagy Lionel Messi (mindketten öt-öt alkalommal),őket legyőzni talán még komolyabb feladat volt, mint mondjuk a vb-elődöntőben kiejteni Angliát. Persze egyikből következett a másik.

Modric az első horvát játékos, aki megkapta az Aranylabdát, de övé lett a világbajnokság aranylabdája is, és az UEFA gáláján is ő lett az év játékosa. A múltban talán voltak olyan játékosok, akik megérdemelték volna a díjat, mint Xavi, Andrés Iniesta vagy éppen Wesley Sneijder, de végül most tört meg a sorozat. Azt hiszem, ma a labdarúgás nyert. Ez a díj azoké is, akik megérdemelték volna, de nem kapták meg. Különleges évem volt, nem is nagyon tudom elmondani, mit érzek – mondta a díjátadó után Modric.

A szavazáson végül Cristiano Ronaldo a második, Messi az ötödik lett. Statisztálni nem utazott el a gálára egyikük sem, ezt meg is jegyezte Modric, mondván, a díj nem csak akkor értékes, ha az illető meg is nyeri azt.

Tovább zakatol a PSG

2017-ben Neymar leigazolásával adott nyomatékot annak a PSG, hogy igazi sztárklub, amolyan elitalakulat épül Párizsban. A Bajnokok Ligájában a Real Madrid megálljt parancsolt a PSG-nek, és ugyan Franciaországban mindent visz a Paris Saint-Germain, évek óta a BL-sikerre áhítoznak a francia fővárosban.

A kiesés után szinte mindenki biztos lehetett benne, hogy Unai Emery nem maradhat. A spanyol az Arsenalnál vette át Arséne Wenger helyét, Párizsban pedig Thomas Tuchel lett a befutó. A német mester, aki korábban Dortmundban épített fel egy látványosan játszó csapatot, Lőw Zsoltot nézte ki egyik segítőjének. A magyar szakembert marasztalták volna a Leipzig csapatánál is, a vezetőedzői posztot is felajánlották neki, de a PSG végül kivásárolta (!) Lőwöt.

A német-magyar duóval remekül indult a párizsi szekér, zsinórban 14 győzelemmel kezdett a csapat, ami új rekord, azóta becsúszott két döntetlen, de még mindig veretlenek, eddig egy vereséget szenvedett el a szezonban a PSG.

Neymar mellett Mbappé is villog, az ifjú francia világbajnok mutatói CR-t és Messit is verik, 19 évesen már 40 gólnál jár a PSG-ben, a Lyon ellen 13 perc alatt lőtt négy gólt, ami szintén rekord.

Amire figyeljünk 2019-ben

Az év végének érdekes színt adott José Mourinho menesztése a Manchester Unitedtől, kíváncsian várjuk, vajon mire megy majd Ole Gunnar Solskjaerral a United a bajnokságban, és a PSG ellen a BL-ben.

Vajon meddig tart majd a topligák még három veretlen csapatának sorozata? Egyelőre a PSG, a Liverpool és a Juventus őrzi remek mérlegét. A BL-ben kitűnő párosítások várnak majd ránk, de fokozottan figyeljük, Cristiano Ronaldo és Lionel Messi meddig tudják még feszegetni határaikat,

Szoríthatunk a Bundesliga magyarjainak, Dárdai Pálnak, Gulácsi Péternek, Szalai Ádámnak és Sallai Rolandnak, miközben Nagy Ádám is egyre több lehetőséget kap Bolognában, és az MLS-ben is szépen gyűlnek a magyar játékosok.

Egy biztos, a nemzetközi foci 2019-ben sem lesz kevésbé izgalmas, mint az elmúlt évben.