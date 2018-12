Kínából érkezett bombaajánlat a Barca brazil sztárjáért

A spanyol AS értesülése szerint 65 millió eurós ajánlat érkezett Kínából az FC Barcelona brazil támadójáért, a nyáron szerződtetett Malcomért.

A katalánok nyáron a Girondins Bordeaux-tól igazolták a 21 éves támadót, akit nagy versenyben vittek el az AS Roma elől, pedig az olasz fővárosi csapat már be is jelentette a brazil játékos érkezését.

Azonban utólag kiderült, hogy Malcom leigazolása a klub döntése volt, miközben Ernesto Valverde vezetőedző egyáltalán nem tartott igényt a szolgálataira. Ezt bizonyította is az őszi szezonban, ugyanis csak 296 percnyi játéklehetőséget adott az új szerzeménynek.

Az FC Barcelona és Malcom sem kommentálta a kínai pletykát, azonban nem lenne meglepő, ha összejönne az üzlet. A katalánok 2017 nyarán 40 millió euróért szerződtették a brazil Paulinhót a Kuangcsou Evergrandétől, majd egy év múlva tízmilliós haszonnal, 50 millió euróért visszapasszolták a középpályást a kínai csapatnak.