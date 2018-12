Mese a 12 teljesen felesleges találatról

Borussia Poroszország latin neve. Mind az 1900. augusztus 1-én alapított mönchengladbach-i székhelyű klub, mind az 1909. december 19-én létrehozott dortmundi odabiggyesztette városa neve elé ezt a megjelölést. Ettől még szó sincs testvércsapatokról. Egy régióban találhatóak és talán éppen ezért óriási közöttük a rivalizálás. A Bayern után ez a két csapat a legeredményesebb a Bundesligában 5-5 bajnoki címmel. Csak e két gárda címere felett található 2 csillag. Az viszont érdekes, hogy egymás közvetlen vetélytársai korábban szinte soha nem voltak. Most azok, hiszen péntek este az ősz szuperrangadóját vívják egymás ellen. A listavezető Borussia Dortmundhoz a Borussia Mönchengladbach másodikként utazik.

Ezt megelőzően 56 évig soha nem fordult elő velük ilyen szituáció. Amikor az egyikük szárnyalt, akkor a másik szerényebben szerepelt és fordítva. Abban az évben is távol voltak egymástól a tabellán, amikor kéz a kézben vonultak be a Bundesliga történelembe. Egy olyan (erkölcsileg erősen támadható) mérkőzéssel, melynek eredménye valószínűleg örökre túlszárnyalhatatlan a német élvonalban.

Mindenki ezt a meccset várja:

1978-ban az utolsó fordulóban találkozott egymással a két Borussia. A zárónap előtt a Dortmund a semleges zónában volt, a tizenegyedik helyen, pont 50%-os teljesítménnyel, 33 szerzett ponttal. (Csak az érdekesség kedvéért: a Bayern egy ponttal és egy hellyel volt mögöttük. A Düsseldorf meg a harmadik helyen állt.) A Gladbach viszont a második helyről várta a sorsdöntő 90 percet, 46 ponttal. Pont ennyi volt a listavezető Kölnnek is. Egyértelműnek tűnt, hogy a bajnoki címet a jobb gólkülönbség dönti majd el. A Kölné 81-41 volt, a Gladbaché 74-44. Matekból felmentettek is könnyen ki tudják számolni: tíz góllal voltak jobbak a Kölnnél. És a futballból felmentettek is tudják, hogy ezt nem lehet ledolgozni egy meccsen. Főleg úgy nem, hogy a Köln az utolsó helyezett, már kiesett St.Paulihoz utazott.

Ám a Mönchengladbach megpróbálta.

Már az első percben vezetéshez jutott Jupp Heynckes (igen, az a Heynckes) fejesével. A 12. percben újabb Heynckes-gól, a 13.-ban Nielsen-találat, a 22.-ben Del'Haye jön, 4-0. A Köln döntetlenre állt Hamburg vigalmi negyedében, ezzel bajnok lett volna a Gladbach. Ám a 28. percben Flohe a papírformának megfelelően előnyhöz jutattta a Kölnt, így ismét a gólkülönbségé lett a főszerep és ez ekkor héttel volt jobb a világhírű Dóm városában honos csapatnak. Gyorsított az üldöző: Heynckes (aznapi harmadik góljával) 5-0, Wimmer, 6-0.

A szünetre tehát a munka felén túl voltak, már csak 5 gólt kellett behozniuk a maradék 45 percben. Fél órával a salátástál átadása előtt pedig már csak 4-et, mert Heynckes negyedszer is betalált az 59. percben. És akkor itt ismét kerüljön szóba a mérkőzés időpontja: 1978. A mobiltelefonok még nem léteztek, televíziós közvetítés nem Volt ezekről a meccsekről, viszont a nálunk népszerű Sokol márkájú táskarádió nyugati megfelelője percre pontos helyzetjelentéssel szolgált az aktuális állásokról. Mert az egyik német rádióadó „körkapcsolt", így aztán a bajnoki címért folyó versenyfutásban érintett mindkét csapat padján ült egy rádiómenedzser, vagy nevezzük bárminek, akinek az Volt a feladata, hogy tájékozódjon az ellenfél aktuális eredményéről.

Így Hamburgba is elért a hetedik gladbachi gól híre. Úgyhogy ott Okudera kétgólosra növelte a kölni előnyt. Erre azonnal kettővel válaszolt az üldöző, a 66. percrben már csak 3 gólra Volt a bajnoki címtől. Ennyit meg ugyebár vidáman lehet szerezni 24 perc alatt. Meg is szerezte a Gladbach, Heynckes megrúgta a nap során az ötödik gólját is és a Gladbach 12-0-ig meg sem állt.

Bizarr látvány:

Hihető, hogy tisztességes körülmények között született ez az eredmény? Nyilván nem. Az illetékesek elhitték, mert nem indult vizsgálat az ügyben. Persze, mit is lehetett volna vizsgálni? Beszélt-e a meccs előtti héten valamelyik Borussia-játékos az ellenfél Borussia valamelyik játékosával? Vagy az edző szándékosan rossz taktikával küldte fel csapatát? Minden bizonyíthatatlan. Azért kerüljön szóba a történelmi meccs két edzőjének neve. A győztest Udo Lattek irányította, aki összesen 8 bajnoki címet ünnepelhetett különböző csapataival a német elsőosztályban és edzette azt a Bayernt, amely első németként megnyerte a BEK (ma BL) serleget. A vesztes vezére pedig az az Otto Rehhagel Volt, aki a Bremennel KEK-et nyert és a görög válogatottal Európa-bajnokságot, hogy csak a legnagyobb sikereiről legyen szó. Lehet kételkedni egy 12-0-ás meccs tisztaságát illetően, de ettől még tény: vastag betűkkel került be ez a (Düsseldorfban játszott) találkozó a Bundesliga történelemkönyvének azon oldalára, ahol a legkülönlegesebb esetek szerepelnek.

Sem előtte, sem utána nem Volt 12 gólos különbség a Bundesliga1-ben. Nem kell nagy jóstehetség hozzá: a jövőben sem lesz. Ma már más a hozzáállás az ellenfélhez, elég csak a 2014-es vb-elődöntőt említeni, ahol a német szövetségi kapitány visszafogta csapatát, hogy ne alázza porig az egyébként agyonvert ellenfelét, Brazíliát. 1978-ban még más világot éltünk.

A legendás 12-0 poénja persze még hátravan. A Köln ugyanis a 66. perc után még szerzett 3 gólt, így 5-0-ra nyert a St.Pauli otthonában. Így a forduló előtti 10 gólos előnyéből megmaradt három. Ennyivel jobb gólkülönbségének köszönhetően megnyerte a bajnoki címet. 40 évvel ezelőtt és a mai napig utoljára. Azóta a Borussia Mönchengladbach sem nyert salátástálat.