Évi hatmillió eurót kap a Fradi a legújabb szponzorától

Évi hatmillió eurónak megfelelő forinttal támogatja az MVM Csoport a Ferencvárosi Torna Clubot (FTC) a következő négy évben – tudta meg az Origo. Az MVM és a legnagyobb hazai sportklub stratégiai együttműködési megállapodása értelmében az energetikai vállalat logója több szakosztály mezeire felkerül, de új nevet kap a Népligeti Sportközpont és a Fradiváros is.

Az MVM Csoport és az FTC négy évre kötött szerződést a sportklub egyéni- és csapatsportág-szakosztályainak kiemelt támogatására – tudta meg az Origo. Az állami energetikai vállalat ezzel hazánk legkedveltebb sportklubjával működik együtt. A zöld-fehér klub 2015-ös és 2017-es, független, reprezentatív közvélemény-kutatások alapján is az ország legnépszerűbb csapatának számít. Az országban több mint 1,7 millióan vallják magukat a jövőre 120 éves klub szurkolójának, ami a sorban következő csapatért szorítóknak több mint négyszerese. Az összes szakosztályt tekintve a teljes lakosság csaknem ötöde számít az FTC szimpatizánsának, ami sokszorosa a sorban utána következő sportklubénak, így az MVM várhatóan több millió főt ér majd el a támogatásért kapott reklámfelületekkel.

Az együttműködés kapcsán Kóbor György, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, a szponzoráció a 2018. december 3. és 2022. november 30. közötti, határozott, négyéves időszakra szól, az MVM Csoport az éves elszámolási időszakokban 6 millió eurónak megfelelő forintértékben támogatja a nemzet legnépszerűbb klubjának sportolói sikereit.

„Az MVM Csoport bizalma szavatolja sportolóink további sikereit, a fiatalok fejlődésének alapját népszerű szakosztályainkban. Az, hogy olyan megbízható partnerek állnak mellénk, mint az MVM Csoport, kiemelkedő visszajelzést jelent számunkra. Célunk, hogy kiemelkedő sikerekkel tegyük emlékezetessé a közös küldetést – tette hozzá lapunk kérdésére Nyíri Zoltán, az FTC ügyvezető alelnöke.

29 olimpiai arany Az FTC sportolói 29 olimpiai aranyérmet szereztek az egyesület fennállása alatt. Ferencvárosi színekben lett például háromszor is bajnok Kárpáti György vízilabdázó, kétszeres ötkarikás első Magyar Zoltán tornászlegenda, de az FTC-t képviselte a birkózó olimpiai bajnok Sike András, vagy a kajakozó Hesz Mihály is. A VVK-győztes Fradi labdarúgócsapata rekordot jelentő, 29 bajnoki címmel büszkélkedhet. Az FTC mezében játszott az egyetlen magyar Aranylabdás, Albert Flórián, ahogy az olimpiai bajnok labdarúgó, későbbi edzőfejedelem, Dalnoki Jenő is. Az FTC sportolói 29 olimpiai aranyérmet szereztek az egyesület fennállása alatt. Ferencvárosi színekben lett például háromszor is bajnok Kárpáti György vízilabdázó, kétszeres ötkarikás első Magyar Zoltán tornászlegenda, de az FTC-t képviselte a birkózó olimpiai bajnok Sike András, vagy a kajakozó Hesz Mihály is. A VVK-győztes Fradi labdarúgócsapata rekordot jelentő, 29 bajnoki címmel büszkélkedhet. Az FTC mezében játszott az egyetlen magyar Aranylabdás, Albert Flórián, ahogy az olimpiai bajnok labdarúgó, későbbi edzőfejedelem, Dalnoki Jenő is.

Az MVM-szponzoráció kiterjed az FTC kisebb és nagyobb szakosztályaira is, a vízilabdától, a szinkronúszáson át az ökölvívásig, kézilabdáig, vagy éppen a jégkorongig, atlétikáig, női akrobatikus tornáig.

A szponzorációs megállapodás értelmében az együttműködés az érintett szakosztályok U14-U18 utánpótlás, felnőtt, illetve férfi és női sportolóinak támogatását is tartalmazza. Úgy tudjuk, az MVM Zrt. a támogatás fejében az FTC Népligeti Sportközpontjának névadója lesz (FTC–MVM Sportközpont), illetve a több ütemben, 2023-ig megvalósuló Fradiváros nevébe is bekerül az állami vállalat (FTC–MVM Fradiváros). Ezen túl a csapat labdarúgó-stadionjában, edzőpályáin, edzőtermeiben, a pályák menti reklámfelületeken (perimétereken), molinókon, kijelzőkön, a klub médiafelületein, hírleveleiben, online és socialmedia-csatornáin jut megjelenési lehetőséghez az MVM, valamint egyes további létesítmények névadási jogaival is élhet majd. Az MVM logója megjelenik majd többek közt a klub labdarúgó-, kézilabda- és jégkorongmezein, illetve a zöld-fehér férfi vízilabdacsapat úszósapkáján, fürdőnadrágján is, összesen több mint 20 szakosztály versenyruházatán.

Kóbor György lapunknak elmondta, az FTC támogatása egyértelműen illeszkedik az MVM Csoport stratégiai céljai közé, hiszen a vállalat egyik legfontosabb társadalmi célja a fiatal tehetségek, a jövő reménységeinek támogatása, legyen szó akár a komolyzenei géniuszokat elismerő Junior Prima Díjról, a hátrányos helyzetű és beteg gyermekek fejlesztését segítő Élménynapról, az innovatív ötleteket felkaroló EDISON pályázatról, vagy Magyarország egyik legsokrétűbb, legsikeresebb tornaklubjának támogatásáról.

Az MVM Csoport – Magyarország harmadik legnagyobb vállalata – számára ez a szponzoráció kiemelten fontos, mert a nemzeti energetikai holding, az NKM Nemzeti Közművek Zrt.-vel kiegészülve immár több mint négymillió lakossági fogyasztóval is közvetlen kapcsolatba került, lefedve a teljes energiaszektort, a termeléstől az elosztáson át, a vállalati és lakossági fogyasztókig. A szponzorációs megjelenésekkel lehetőségünk nyílik arra, hogy elérjük meglévő és potenciális ügyfeleinket, márkánk és szolgáltatásaink ismertségét pedig szélesebb körben tudjuk növelni, támogatva ezzel üzleti céljaink hatékony megvalósítását" – hangsúlyozta Kóbor György.

A támogatás abból a szempontból is segítheti az MVM kommunikációját, hogy általa olyan fogyasztói csoportok elérésére is lehetőség nyílik, amelyeket más módon jóval nehezebb lenne megszólítani. Úgy tudjuk, a vállalat elsősorban a fiatalok vagy éppen a nők elérésében vár sokat az együttműködéstől, de célja a fenntarthatóság és az egészséges életmód üzeneteinek szélesebb kört elérő kommunikációja is.

Nyíri Zoltán szerint e célok alapja lehet, hogy az FTC-ben több mint 3 ezer gyermek sportol napi rendszerességgel, a magyar sportklubok közül elsőként és szervezett formában egyedüliként az FTC az, amelyik a társadalmi felelősségvállalást a programjába illesztette. Ennek jegyében évente nagyjából 100 alkalommal segítünk hátrányos helyzetű személyeken, szervezeteken, 2015 óta tart a MOB Fair Play díjas Fradi Suli Program, amelynek keretében 150 iskolát és közel 40 ezer diákot látogattunk meg. Tavaly megalapítottuk a Fradi Fair Play Bizottságot, amely saját klub Fair Play díjat oszt ki.