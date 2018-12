Gulácsiék hármat rúgtak, Dárdaiék hármat kaptak

Az RB Leipzig Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal a kezdőjében hazai pályán nyert 3-2-re a 0-2-es hátrányból egyenlítő Werder Bremen ellen, míg a Dárdai Pál által irányított Hertha Berlin a védekezésben elkövetett hibáknak köszönhetően 3-1-re kikapott a Bayer Leverkusen otthonában.

A Gulácsi Péterrel a kapuban és Willi Orbánnal a védelemben kezdő, a tabellán a negyedik helyen álló RB Leipzig számára kötelező feladat volt előzetesen a 10. helyezett, utóbbi nyolc bajnokijából csak egyet megnyerő Werder Bremen legyőzése. Habár a lipecseiek léptek fel támadólag, az első helyzet mégis a vendégek előtt adódott, a nyolcadik percben Gulácsinak kellett gyors vetődéssel hárítania Rashica lövését.

A hazaiak válaszára öt percet kellett várni, akkor egy villámgyors támadás végén Timo Werner gurított vissza Sabitzernek, aki nem sokkal pörgetett a kapu mellé. A brémaiak azonban nem adták föl terveiket, a következő percben Eggestein viharzott el a jobb oldalon, középre lőtt labdája Konatéról került Rashica elé, aki nyolc méterről vehette célba az üres kaput, csakhogy érkezett Klostermann és becsúszva blokkolt, biztos góltól mentve meg Gulácsiékat.

A 22 éves hátvéd a 22. percben még egy strigulát húzott a neve mellé a képzeletbeli meccs embere szavazáson: elszáguldott egy labdával a jobb oldalon, majd a tizenhatoson belülre érve gondolt egyet, és kilőtte Pavlenka kapujának bal felső sarkát.

A gól után fokozódott a Leipzig mezőnyfölénye, ami sokkal nagyobbnak tűnt, mint a 35. percben jelzett 55-45 százalék. A félidő utolsó perceiben meg is lett a hazai fölény gyümölcse, előbb Sabitzer gurított kevéssel a kapu mellé, majd Pavlenka kapus kirúgott labdáját, Eggestein gyakorlatilag lepasszolta Timo Werner, a német válogatott csatár pedig köszönte szépen a karácsonyi ajándékot, és belőtte a második lipcsei gólt.

Ez volt Werner 11. gólja a szezonban, karrierje során még egyszer sem lőtt ennyit az első 17 fordulóban.

Szünet után nagyon bekezdett a Werder, Gulácsit többször is megdolgoztatták, de a magyar válogatott kapusa állta a sarat, míg Sabitzer révén a hazaiak növelhették volna az előnyüket. A kihagyott helyzetek velejáróját azonban mindenki ismeri – most már Lipcsében is, ahol Max Kruse szépített a 67. percben. A videósokkal történt rövid egyeztetés után Bibiana Steinhaus játékvezető jelezte, szabályos volt a találat.

Talán nem is gondolnánk, de a Werder az egyetlen csapat a Bundesligában, amelyik eddig valamennyi fordulóban tudott gólt szerezni. Ezúttal mindjárt kettőt is, mert a 18 éves amerikai csatár, Joshua Sargent percekkel később kiegyenlített.

A három pont azonban maradt Lipcsében, mert a Willi Orbán helyére a 81. percben beállt portugál Bruma a 88. percben megszerezte a győztes gólt.

Nem kezdődött jól a Dárdai Pál által irányított Hertha leverkuseni vendégjátéka, miután a hazai csapat Kevin Volland góljával már az ötödik percben megszerezte a vezetést, amit a 23. percben meg is duplázott, méghozzá egy fájdalmasan nagy potyagóllal.

Ez azonban nem roppantotta össze a Herthát, a berliniek három perccel később egyenlítettek a héten szerződést hosszabbító német korosztályos válogatott védő, Jordan Torunarigha révén.

Fordulás után a Bayer gyorsan visszaállította a kétgólos különbséget, újra Kai Havertz volt eredményes.

Ami a többi délutáni mérkőzést illeti: a Schalke négy nyeretlen bajnokit követően tudott három pontot szerezni Stuttgartban, így kissé eltávolodhatott a kiesőzónától. Az utolsó helyen álló Nürnberg ezúttal a kezdőjében tizenegy német játékossal felálló Freiburgtól kapott ki otthon (a sérült Sallai Roland nem volt a keretben), míg az utolsó előtti Hannover hazai pályán kapott ki a Fortuna Düsseldorftól.

Eredmények, Bundesliga 17. forduló:

RB Leipzig–Werder Bremen 3-2 (2-0)

gól: Klostermann 22., T. Werner 44., Bruma 88., ill. Kruse 67., Sargent 77.

Bayer Leverkusen–Hertha BSC 3-1 (2-1)

gól: Volland 5., Havertz 23., 49. ill. Torunarigha 26.

Nürnberg–Freiburg 0-1 (0-1)

gól: Günter 19.

Vfb Stuttgart–Schalke 04 1-3 (0-1)

gól: González 76., ill. Skrzybski 10., S. Sané 70., Kutucu 78.

Hannover–Fortuna Düsseldorf 0-1 (0-0)

gól: Fink 90.

később:

Eintracht Frankfurt–Bayern München 18.00

pénteken játszották:

Borussia Dortmund–Borussia Mönchengladbach 2-1