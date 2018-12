Csányi Sándor nem tervez létszámemelést, Rossi sokáig maradhat

Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke összegezte a 2018-as évet a magyar futball szempontjából, beszélt a válogatottról, Marco Rossiról, a Vidiről, na és persze az OTP Bank Ligáról is.

„Marco Rossi keze alatt kialakulóban van a válogatott, elfogadták a játékosok, a szurkolók, támadófutballt próbál játszani a csapattal, jól illesztve egymás mellé a régi és az új, fiatalabb és idősebb játékosokat. Ha azt a hozzáállást tapasztaljuk, amelyet eddig, a mindenki által nagyon várt és remélt Eb-kijutás elmaradása esetén is szívesen dolgoznánk tovább Rossival – mondta Csányi Sándor a Nemzeti Sportnak adott év végi interjújában.

Az NB I-es küzdelmek is szóba kerültek, méghozzá az örök kérdés, hogy jó-e a jelenlegi háromfordulós rendszer, vagy esetleg a kieső helyen álló csapatok szurkolói reménykedhetnek a létszámemelésben.

Szó sincs most létszámemelésről. Terveink szerint a leghamarabb a 2020–2021-es idényben változhat a versenyrendszer. Kétezerhúszra ugyanis összegyűjtünk minden javaslatot, ötletet, lefedve a futball minden területét, amelyek segíthetnek az azt követő ötéves programunk megalkotásában. Az előkészítő munka már elkezdődött, a javaslatokról a 2020-as közgyűlés dönt."

Csányi Sándor az utolsó fordulóban történt Vidi-Fradi meccs vitatott eseteivel kapcsolatosan elmondta, mindkét oldalon előfordultak olyan durva jelenetek, amelyeket nem szívesen lát az ember a futballpályán. De a játékvezetésről szólva általánosságban: szerinte nem rosszabb itthon a bíráskodás, mint más jelentős európai bajnokságokban. Két esetben azonban indokolt súlyos szankciókkal sújtani a vétkes játékosokat, a szándékos, sérülést okozó durvaságra és a színészkedésre gondolt.

Az évet összefoglalva elmondta, szerinte a MOL Vidi várakozáson felül teljesített, de az OTP bank színvonalában is javulást lát.

Az év kiemelkedően legnagyobb futballsikere a Mol Vidi FC várakozáson felüli jó szereplése mellett – ami magyar csapattól régóta nem látott eredményeket, egyben jó játékot is hozott – rögtön megemlíteném, hogy mindkét ifjúsági korosztályban, a lányok és a fiúk is továbbjutottak Eb-selejtezős csoportkörükből az U17-es és U19-es elitkörbe. Nagy infrastrukturális programjaink folytatódtak, mára csaknem minden első és másodosztályú csapat stadionja megújult, az idei pályaépítésekkel ezeregyszáz fölött jár az új és ezernyolcázon túl a felújított pályák száma. Nemcsak az élvonalban, hanem az NB II-ben és az NB III-ban is stabil ma már a klubok anyagi helyzete, a tizenkét csapatos lebonyolítás bevált az élvonalban, általános a vélekedés, hogy javult az OTP Bank Liga színvonala. Végül a nagyválogatott szereplése is biztatóan alakult, a legutóbbi két mérkőzését megnyerte, a Nemzetek Ligájában a csoportjában a második helyen végzett, ami életben tartja a reményt, hogy innen is vezet még út a 2020-as Eb-re, a rájátszásba, nem csak az Eb-selejtezőből lehet közvetlenül kijutni."

