Ronaldo a kispadról beszállva mentette meg a Juventust - videó

Az olasz labdarúgó-bajnokság 18. fordulójában az éllovas Juventus 2-2-es döntetlent játszott az Atalanta vendégeként. A Bolognában futballozó Nagy Ádám kilencven percet kapott a Lazio ellen 2-0-ra elvesztett mérkőzésen, csapata pedig továbbra is kieső helyen áll a bajnokságban.

A találkozó előtt Massimiliano Allegri, a Juventus vezetőedzője elárulta, hogy Cristiano Ronaldót pihentetni fogja az Atalanta ellen. Úgy tűnt, ebből nem lesz komoly baj, ugyanis az éllovas már a második percben megszerezte a vezetést egy megpattanó góllal.

Azonban az Atalanta nem jött zavarba a bekapott góltól, és a kolumbiai Duván Zapata védhetetlen lövésével a 24. percben egyenlített.

A második félidő rosszul indult az Zebráknak. Az 53. percben az uruguayi Rodrigo Bentancur megkapta a második sárga lapját, így emberhátrányba került a Juventus. Két perccel később Wojciech Szczesny védett ziccert, de a szögletre ismét Zapata érkezett, és közelről a hálóba fejelt.

A szenvedést látva Allegri sem habozott, a 65. percben pályára küldte Cristiano Ronaldót, akinek negyedóra sem kellett ahhoz, hogy kiegyenlítsen. A 78. percben Miralem Pjanic szögletét Mario Mandzukic fejelte le a kapu előterébe, majd érkezett az ötszörös aranylabdás, aki közelről a hálóba csúsztatott.

Az éllovas a hosszabbításban kis híján megnyerte a mérkőzést. A 91. percben egy csúsztatás után Leonardo Bonucci közelről a hálóba belsőzött, de a Juventus védője szabad szemmel is jól láthatóan lesen tartózkodott, így nem is reklamált az érvénytelenített gól miatt.

A 29-szeres magyar válogatott Nagy Ádám ezúttal is a Bologna kezdőjében kapott helyett, csapata azonban hazai pályán kétgólos vereséget szenvedett a Laziotól, és továbbra is a tabella 18. kieső helyén áll, utolsó győzelmét továbbra is szeptember 30-án ünnepelhette.

A forduló szenzációját a Sampdoria 36 életévében járó támadója, Fabio Quagliarella szolgáltatta, aki a Chievo ellen sorozatban nyolcadik mérkőzésén szerzett gólt a Serie A-ban. Erre legutóbbi Christian Vieri volt képes még 2002-ben.

Seria A, 18. forduló

Atalanta–Juventus 2–2 (1-0)

Bologna–Lazio 0–2 (0-1)

Cagliari–Genoa 1–0 (1-0)

Fiorentina–Parma 0–1 (0-1)

Sampdoria–Chievo 2–0 (0-0)