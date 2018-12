A City bajnoki címébe kerülhet a decemberi szenvedés

Valami nincs rendben az angol Premier League címvédőjének, a Manchester Citynek a háza táján, ezt az utóbbi napok/hetek csalódást keltő eredményei is bizonyítják. Meg persze az, hogy Pep Guardiola együttese annak ellenére, hogy remekül kezdte az idei szezont – közel négy hónapon át veretlen volt –, most rövid időn belül háromszor is kikapott. Nemhogy vezető helyét, de már a második pozíciót is elveszítette a Liverpool-Tottenham párossal szemben.

A lejtmenet egy rangadó elvesztésével kezdődött, a Chelsea otthonában kapott ki az idei szezonban először Guardiola együttese.

Ráadásul, ami korábban nem igazán volt jellemző, Maurizio Sarri taktikailag emelkedett a katalán mester fölé, sőt, a vendégek gólt sem lőttek, 2-0-ra maradtak alul. Bár a pályán a City dominált, komoly helyzetekig nem jutottak el a vendégek, igaz, kulcsemberek is hiányoztak kisebb-nagyobb sérülések miatt – Agüero, de Bruyne és Mendy sem volt bevethető.

A kudarcot egy Hoffenheim elleni BL-, majd egy Everton elleni PL-győzelem követett, majd 11-esekkel a Leicestert kiverve a legjobb négy közé jutott a csapat a ligakupában. Amikor aztán úgy tűnt, hogy minden rendben Manchester kék felén, jött a sokkoló vereség a Crystal Palace-tól, ráadásul hazai pályán. Roy Hodgson csapata szervezettségből jelesre vizsgázott az Etihadban, így hiába a City nyomasztó labdabirtoklási fölénye, és majdnem négyszer annyi kapura lövése, a londoniak óriási meglepetésre mindhárom pontot magukkal vitték – köszönhetően a vélhetően a szezon gólját szerző Andros Townsend hihetetlen bombájának.

A sebek nyalogatására ezúttal viszont nem volt idő, jött a Boxing Day és a Carabao Cupból való búcsú után a bosszúvágytól fűtött Leicester elleni bajnoki. Ami egyébként nem indult rosszul a manchesteriek szempontjából, hiszen Agüero és Bernardo Silva remek összjátékából a portugál viszonylag korán vezetéshez juttatta a vendégeket. Albrighton azonban a ligakupa után a bajnokságban is bevette a City kapuját, ráadásul öt percen belül visszajött a meccsbe Claude Puel együttese. A Palace elleni találkozóhoz képest ráadásul jóval kiegyenlítettebb csata folyt a King Power Stadionban, a kihagyott helyzetek után pedig az már szinte törvényszerű volt, hogy Ricardo Pereira is éppen most szerezze élete gólját, amely a vendégek vesztét okozta.

A sérüléséből lábadozó Kevin de Bruyne formája még nem az igazi, ráadásul a csapatba való visszatérése sem megy zökkenőmentesen, Fernandinho hiányát pedig a jelek szerint nem bírja el a City középpályája. Agüero és Gabriel Jesus teljesítménye is hagy kívánnivalót maga után, azonban a legnagyobb probléma jelenleg a védelemmel van: legutóbbi négy meccsén nyolc gólt kapott a csapat, ami guardiolai léptékkel mérve rengeteg. A szakember is elismerte egy interjúban, hogy jelenleg a Pool és a Spurs csapata előtt jár, állítása szerint azonban tudják a megoldást a problémára. Az mindenesetre elgondolkoztató, hogy a 2017/18-as szezonban összesen két veresége volt a Citynek, most 19 nap alatt már háromnál tart. Egymást követő két bajnoki elvesztése másodszor fordult elő Guardiolával a manchesteri kispadon – érdekesség, hogy a 2016/17-es idényben a Chelsea után szintén a Leicester fektette két vállra a csapatot.

A bajnokság felénél járva mindez azt jelenti, hogy a listavezető Liverpool előnye már hét pont a City előtt, ráadásul egy ponttal már az elképesztő formában futballozó Tottenham is megelőzte a manchesterieket. Akiknek már hátra sem árt tekinteniük, hiszen a Chelsea csak négy egységre van, az Arsenal pedig hat pontra van lemaradva. Ami viszont bizakodásra adhat okot, hogy a közvetlen riválisok közül egyedül a Manchester United elleni városi derbit kell majd idegenben játszania az együttesnek a szezon második felében, az Arsenalt, a Chelsea-t, a Liverpoolt és a Tottenhamet is hazai környezetben fogadhatja.

Hogy ez mire lesz elég, az tavasszal kiderül, mindenesetre január 3-át érdemes felírni a naptárba az angol labdarúgás szerelmeseinek, az eddig veretlen Liverpool ugyanis aznap este vizitál majd az Etihadban. Az a rangadó sok mindenről dönthet, egy újabb vereség után például alighanem végérvényesen lemondhatna a City a címvédésről.