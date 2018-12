Kilencszeres bajnokcsapat hívja Futács Márkót

Sajtóhírek szerint egészen meglepő, a magyar játékosok számára ritkán célállomást jelentő helyen és kontinensen köthet ki Futács Márkó - számolt be róla a csakfoci.hu. A hónapok óta csapat nélküli válogatott támadót Kolumbiába hívják.

A Hajduk Split csapatával augusztus 30-án szerződést bontó Futács Márkó jó ideje itthon készült, a korábbi horvát gólkirály a III. kerületi TVE csapatánál is igyekezett formában tartani magát, de egész ősszel nem volt klubja. Nem szeretnék elhamarkodott döntést hozni. Ha egy külföldi klub most azt mondaná, hogy nálunk egyből játszhatsz, és tessék, itt egy jó ajánlat, akkor mennék. De nem szeretnék csak azért aláírni valahova, hogy egy csapattal edzhessek" – mondta még októberben a támadó a csakfoci.hu-nak.

Úgy tűnik, egy komoly külföldi ajánlat be is futott, legalábbis a kinti sajtóhírek szerint. A kolumbiai (!) Antena 2+ számolt be arról, hogy a helyi élvonalban a középmezőnyben végzett, korábbi 9-szeres bajnok Independiente Santa Fe szerződtetné a 28 éves és 3-szoros magyar válogatott csatárt. A rádióadó internetes oldala úgy tudja, hogy Futáccsal már fel is vették a kapcsolatot a bogotai klubtól, de még kérdéses, 2019-ben csatlakozik-e a támadó a dél-amerikai gárdához.

A lap kiemeli, hogy Futács a szurkolók agressziója miatt távozott a Hajduk Split csapatától és mivel nincs klubja, ingyen igazolható futballistaként kerülhetne Kolumbiába. A közel két méter magas csatár profi karrierje során még soha nem játszott Európán kívül, a Werder Bremen, az Ingolstadt, a Portsmouth, a Leicester City, a Blackpool, a Diósgyőr, a török Mersin és a már említett Hajduk mezét viselhette eddig.