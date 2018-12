Közel volt a csoda Nápolyban, de tovább szenvednek Nagy Ádámék

Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 19. fordulójának szombat kora esti összecsapásán a Napoli hazai pályán 3-2-re verte Nagy Ádám csapatát, a Bolognát. A magyar válogatott középpályás ezúttal a kispadon kezdett, majd a 70. percben állt be csereként.

Nagy Ádám a Bologna elmúlt négy összecsapását végigjátszotta, így talán nem túlzás meglepetésnek nevezni, hogy Nápolyban csak a kispadon kapott helyet. Ám hiába változtatott Filippo Inzaghi a csapaton, már a 12. percben vezetést szerzett a Napoli Arkadiusz Milik révén, még ha egy kis szerencse is kellett a találathoz.

A Bologna azonban a 37. percben a paraguayi Federico Santander fejesével egyenlített, amelyet még a támadó is nehezen hitt el. De hiába vonultak döntetlennel az öltözőbe a csapatok, Milik az 51. percben is megvillant, így már újra a hazai együttesnél volt az előny.

A 70. percben pedig beállt Nagy Ádám is, a Bologna pedig újra egyenlíteni tudott: újabb szabadrúgás, újabb fejes, ezúttal Danilo volt eredményes. Ám itt még nem volt vége a meccsnek, a 88. percben Dries Mertens állította be a végeredményt, a vendég kapus, Lukasz Skorupski hibájának is köszönhetően.

Bár közel volt a bravúrhoz a Bologna, ez végül nem sikerült, így immár sorozatban a 12. bajnoki találkozóján nem tudott nyerni, és maradt a 18. helyen a húszcsapatos Serie A-ban Nagy Ádám klubja, míg a Napoli hátránya maradt kilenc pont az éllovas Juventus mögött.