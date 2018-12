Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 19. fordulójának szombat délutáni összecsapásán a Torino igencsak véleményes büntetővel szerzett vezetést a Lazio otthonában, még a mérkőzés egyik kommentátora is hangos nevetésben tört ki. A két kiállítást is hozó meccs végül 1-1-es döntetlennel zárult, Sergej Milinkovic-Savic bombagóljának köszönhetően. A Bajnokok Ligája indulásért küzdő csapatok közül az Inter és az AS Roma is nyerni tudott.