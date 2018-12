Paul Pogba keményen odaszúrt José Mourinhónak

Mint ismert, az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 20. fordulójának vasárnap esti mérkőzésén a Manchester United hazai pályán 4-1-re győzte le a Bournemouth együttesét. A meccsen Paul Pogba duplázni tudott, majd odaszúrt a nyilatkozatában José Mourinhónak.

A portugál menedzser távozása óta szárnyal a Manchester United, ugyanis a norvég Ole Gunnar Solskjaer három meccs után is hibátlan az angol csapat kispadján, ráadásul Paul Pogba is visszatalált a régi önmagához, és a kiváló játék mellett a gólokat is termeli.

A világbajnok középpályás szerint ennek egyszerű oka van, méghozzá a két tréner közötti különbség.

„A futballt élvezni kell, itt kell keresni a különbséget. A korábbi menedzserrel (José Mourinho, - a szerk.) is nyertünk meccseket, de a mostani teljesen más, ahogy a stílusunk is. Sokkal támadóbb a csapat, ezt várja el tőlünk a menedzserünk, és mi is így akarunk játszani. Ráadásul én is mindig erre vágytam" – mondta a meccs legjobbjának megválasztott Pogba.